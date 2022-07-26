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甜美小隻馬脫了！泳池畔美胸大解放　「拍100張都不夠」

▲夢想家啦啦隊的牛奶皮膚白皙，外型相當甜美。（圖／milk821125 IG）
▲夢想家啦啦隊的牛奶皮膚白皙，外型相當甜美。（圖／milk821125 IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-26 18:48:21

盛夏酷暑難耐，啦啦隊女孩們不忍了，夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員牛奶（王儷潔），在游泳池畔大解放，性感比基尼展露好身材，直呼：「熱到衣服穿不住！」

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▲牛奶擁有D級美胸的傲人身材。（圖／milk821125 IG）
▲牛奶擁有D級美胸的傲人身材。（圖／milk821125 IG）
▲牛奶在游泳池畔留下不少美照。（圖／milk821125 IG）
▲牛奶在游泳池畔留下不少美照。（圖／milk821125 IG）
今年奪下P+聯盟年度最佳啦啦隊的Formosa Sexy，不只有壯壯、梓梓這幾位性感美女，有「甜美小隻馬」封號的牛奶，身高雖僅有160公分，但甜美外型、32D豐滿上圍、吹彈可破的白皙肌膚，以及從小習舞練出曼妙曲線，讓她擁有高人氣，擔任直播主的時期，曾有粉絲斗內超過25萬的禮物，讓她受寵若驚。

牛奶最近與好友們一起到台南度假，在包棟Villa拍攝美照，身穿橘色繞頸泳衣的她，傲人身材大放送，豐滿酥胸呼之欲出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，並發文「熱到衣服穿不住，玩回來沒幾天，又好想出去玩！」

▲牛奶是夢想家啦啦隊的成員。（圖／milk821125 IG）
▲牛奶是夢想家啦啦隊的成員。（圖／milk821125 IG）
▲年僅160公分的牛奶，身材比例很好。（圖／milk821125 IG）
▲年僅160公分的牛奶，身材比例很好。（圖／milk821125 IG）
牛奶準備各式游泳圈，包括草莓、鯨魚可愛造型等，瘋狂拍了不少美照，但其實她對游泳並不在行，透露以前學過游泳，但是長大後只會仰式，蛙式還不會換氣，只能打扮得美美的，躺在游泳圈上享受。網友看了心動不已，直呼「超扯的辣」、「看到美美的牛奶我凍不住」、「民宿太美了」、「配上美美的牛奶，拍一百張都不夠啦」、「根本掌握流量密碼了」！

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