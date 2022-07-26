雷恩葛斯林扮超殺特工！歪樓保護「肯尼」笑回：我演定了
Netflix全球同步上線的暑期動作鉅獻《灰影人》，改編自暢銷作家馬克.格雷克的同名系列小說，震撼描繪爾虞我詐的諜報悲歌。這次更找來了「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）和「芭比男友」雷恩葛斯林（Ryan Gosling）兩大男神主演。片中雷恩葛斯林飾演前中情局情報探員（新銳六號），對比他在新片《芭比》中扮演肯尼角色，兩個極大反差的角色，他會如何詮釋呢？雷恩葛斯林接受台灣媒體訪問逗趣回應了。
由雷恩葛斯林主演的電影《灰影人》於Netflix上線，他在片中飾演從監獄重獲自由的前中情局特務「新銳6號」，過程中也許多打鬥等精彩畫面，不過近期雷恩葛斯林也因出演真人版《芭比》，在電影中飾演「肯尼」，兩個角色定位截然不同，究竟哪個角色與雷恩葛斯林較貼近呢？他也說道「我一向認為我的體內住著肯尼，我發現肯尼是我生下來就註定扮演的角色，我感覺我體內有一種『肯尼能量』，這能量到現在依然生生不息」，字字句句都顯現出他非常喜歡「肯尼」這個角色，不過他也說到在肯尼與灰影人之間有種平衡，「能達成那樣的平衡是很不錯的一件事。」
媒體也突發奇想問到，若是「新銳六號」的任務是保護肯尼，兩個角色之間會發生什麼事？雷恩葛斯林也笑著回答「這是個好問題，但我說了什麼，可能會劇透太多有關肯尼的事，要是真有辦法拍這部片，我一定會演，灰影人保護肯尼，我演定了。」
從小就愛看動作片的雷恩葛斯林，也開心表示終於能夠圓夢演出，讓他很興奮，而《灰影人》也是他一直在尋找具有獨特人物的動作片，「而這個不想當間諜的間諜概念，我認為非常有意思，這個人對詹姆士龐德完全沒有浪漫的幻想，寧願和其他人一樣待在家看Netflix。」
「新銳6號」從監獄被招募成為殺手，無法回頭的他也造就永不放棄、不斷奮戰的精神，雷恩葛斯林憶起片段說道「就算他沒帶降落傘被丟出飛機外，他依然覺得搞不好有方法能逃過死劫」，雷恩葛斯林認為這樣的精神很可敬，獨特的魅力也讓他演起來覺得相當有趣。
不少人都相當期待兩大男神的合作，雷恩葛斯林也表示和克里斯合作真的很棒，「他戴著鬍子對這角色全力以付，他飾演這角色時感覺非常樂在其中，讓我們在同框對戲時也很有趣，過程真的很愉快。」《灰影人》已在Netflix獨家上線。