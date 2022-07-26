台鐵電務智慧化大升級！100G環島光纖網路11月完工
台鐵今（26）日表示，現有的環島光纖傳輸系統SDH(Synchronous Digital Hierarchy)傳輸資料速率頻寬僅2.5G，自92年建置至今近20年，設備老舊逾齡、頻寬不足已不符各項通訊傳輸需求，因此以建設100G傳輸速率頻寬的全新環島光纖傳輸網路系統「IP-MPLS」預計11月將全面完工，已改善通訊、票務、列車管理等多項網路串連系統服務，同時更避免大規模斷訊意外發生。
台鐵表示，目前更新建置中之環島光纖傳輸網路系統為具備100G傳輸速率頻寬之新一代IP-MPLS多協定標籤式網路傳輸通訊系統，以因應未來臺鐵局各單位各種子系統介面網路IP化介接，可滿足未來各項高速率、高可靠度及高擴充性之通訊傳輸需求。
環島光纖傳輸網路系統建置全系統智慧網管中心及副網管中心，監控全臺環島鐵路193個車站之2個骨幹環(100G)、15個區域環(40G*11個 + 20G*4個)，所有核心路由器(CSR)、區域路由器(ASR)及各站之E1 閘道器(E1 Gate Way)之設備狀態，系統告警時自動顯示告警地點、機房、設備或模組故障，告警訊號連結臺鐵局Team pro簡訊系統，系統管理智慧化主動將告警訊息通報相關主管及現場值班人員手機，有利於障礙發生時轄區管理單位人員及主管即時進行查修復舊與掌握訊息，且系統能自動切換至備援回路，具有50ms內切換保護機制，使全系統傳輸功能維持正常。
台鐵說明，系統更新作業自110年5月11日展開，目前進度已達77.96%，預計今年11月21日全部完工。