張善政稱林哲瑄「旅長」球迷炸鍋 綠：蹭聲量還不做功課
新竹棒球場原地重建啟用後，球員及教練都反應不少問題，其中富邦悍將外野手林哲瑄23日比賽中飛撲接球，左肩撞擊地面挫傷，今（26） 日其更透露，經過核磁共振檢查，可能整季報銷，震驚許多棒球迷，不少人也將矛頭指向前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅。
然而，國民黨桃園市長參選人張善政在臉書評論該事時，竟稱呼林哲瑄「旅長」，惟林哲瑄的綽號應該是「釣蝦」、「悍將遊俠」，「旅長」是不滿林哲瑄與隊友相處的球迷給予的稱呼。張善政的發言引發大批球迷譁然，民進黨桃園市議員楊家俍也直斥丟臉。張善政稍早也已重新編輯文章。
張善政原先表示，今天很遺憾聽到我國棒球好手「旅長」林哲瑄於23日比賽時奮力出戰因而受傷，今天傳來診斷後需要開刀的結果，他感到很難過，也祝福林哲瑄可以盡快康復，早日重返球場與大家見面。
不過，其發文一出，「旅長」一詞引發譁然，不少球迷湧入砲轟。有人就說，「笑死我了，一說話直接被看破」、「笑死，沒在看就別獻醜」、「擺明來蹭的」、「中計了」、「善政你這樣我會笑死」、「張善政也叫大王小玉？」、「乾脆總教練都加瓜」。
楊家俍也說，政治人物要蹭熱度，應該適可而止，張善政就是想蹭但又蹭錯，這是最不好的示範。
楊家俍說，張善政平常不關心棒球，到選舉才來講，這也打動不了不棒球迷；新竹市立棒球場沒蓋好，林智堅也道歉了，球員受傷也應該要去關心，但絕對不是像張善政平常不關心，選舉到了才來蹭熱度，甚至把對手球迷反諷選手的稱號拿出來講，這種不做功課實在丟臉。