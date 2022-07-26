林哲瑄新竹球場撲接受傷恐開刀 王婉諭批：未驗收先開打
花費12億元重建的新竹市立棒球場啟用以來負評如海嘯，富邦悍將外野手林哲瑄上週六（22日）一次在新竹球場的美技撲接導致受傷，今（26）日傳出醫生建議林哲瑄開刀，本季賽事恐怕報銷。時代力量立委王婉諭批評「未完成驗收先開打，等於是把球員當場地測試員，把球員的安全當玩笑」。
王婉諭表示，「唉，大家最不願意看到的情況發生了。」林哲瑄當天在賽後受訪時就表示：「正常草皮撲下去應該要稍微往前滑行，但新竹球場的草皮沒有緩衝的感覺，跑起來又軟又硬，感覺鬆鬆的，撲下去的時候卻很硬，可能是草皮不太理想，所以撲下去有種直接定桿的感覺。」
王婉諭認為，這樣的傷勢，很可能是因為場地的維護、整理狀況不佳才導致。這也就是她昨天說的：「未完成驗收先開打，等於是把球員當場地測試員，把球員的安全當玩笑」
王婉諭表示，政治人物的剪綵只是一時的，但是對於職業球員來說，受傷卻可能對於整個職業生涯都產生影響，這樣的後果，誰能夠承擔？新竹市政府昨天雖然提出十大改善方向，但對於已經受傷的球員而言，根本於事無補。為了剪綵、宣揚政績、選舉而馬虎的公共工程文化，真是夠了！
王婉諭說，上上週日才剛進場看富邦對兄弟的比賽，如今看到選手受傷真的非常心疼，希望林哲瑄能早日康復，繼續在外野的「釣蝦池」中奔跑。