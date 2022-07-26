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不脫了！性感公爵《灰影人》包緊緊　入戲曝接棒007傳聞

▲雷傑尚佩吉在《灰影人》中飾演中情局秘密任務長官。（圖／Netflix提供）
▲雷傑尚佩吉在《灰影人》中飾演中情局秘密任務長官。（圖／Netflix提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-26 20:57:31

Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》捧紅了男星雷傑尚佩吉（Regé-Jean Page）成為性感偶像，和在影集《駭客任務：復活》中展現身手的潔西卡亨維克，兩人一同在《灰影人》演出操控一切的中情局高層，他們也接受台灣媒體訪問，提到是否真的在「007」名單上，雷傑尚佩吉也回應了。

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34歲英國男星雷傑尚佩吉，因主演Netflix影集《柏捷頓家族：名門韻事》中的猛男公爵爆紅，但在《灰影人》中是飾演中情局秘密任務長官，與潔西卡亨維克一同操控局勢，雖然在劇中，兩人都未有機會有武打動作，但雷傑尚佩吉說道「我認為我們有打，有很多不同的造成傷害方式，我認為我們兩個在這部片中都造成了不小傷害」，在製造混亂後，坐在一旁啜著咖啡，等看結果如何，雷傑尚佩吉直呼「有那樣的控制力還滿有趣的，我們是在幕後控制的黑手。」

潔西卡亨維克一直是諜報片題材的粉絲，「我很愛《神鬼認證》系列、很愛《007》系列，我愛這部片充滿現代感，也很愛貫穿整部片的幽默感，很多這類型電影會太過嚴肅，能看到風格有點不同的作品，我認為很棒」。由於電影留下不少伏筆，對於未來角色的走向，有何看法？雷傑尚佩吉認為角色與劇情都難以預測，續集有可能朝任何方向發展，至於潔西卡亨維克則是希望看到兩人演出的角色自食惡果。


▲潔西卡亨維克在《灰影人》中成為機密行動的幕後黑手。（圖／Netflix提供）
▲潔西卡亨維克在《灰影人》中成為機密行動的幕後黑手。（圖／Netflix提供）
自雷傑尚佩吉爆紅以來，外界一直傳他名列接任經典情報員「007詹姆士龐德」人選，被問到在下一任詹姆士龐德名單上，有感到興奮嗎？對此，雷傑尚佩吉也則回應「我們根本不知道名單存不存在，我想就算真的有這樣的名單，依照間諜的傳統，名單也會是個機密，可能已在某個壁爐中被燒掉了。所以不確定消息是不是真的，我想一切都在機密檔案中」，超入戲的回應，也令人感到十分有趣。

另外，雷傑尚佩吉過去形象是性感猛男，不過在《灰影人》中卻包緊緊的，他直言不會因為梅「脫」感到可惜，「認為這部片裡的服裝還蠻酷的」潔西卡亨維克也誇他穿西裝超帥，但話鋒一轉說道「我唯一生氣的是，我本來戴眼鏡的，結果我上工第一天，他們告訴我雷傑尚把眼鏡拿走了」讓他笑說「所以要先搶先贏，很明顯我想為這個角色添加更多層次。」《灰影人》已在Netflix獨家上線。


▲雷傑尚佩吉被外界認為是接任詹姆士龐德的人選，他也對此有所回應。（圖／Netflix提供）
▲雷傑尚佩吉被外界認為是接任詹姆士龐德的人選，他也對此有所回應。（圖／Netflix提供）

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