不脫了！性感公爵《灰影人》包緊緊　入戲曝接棒007傳聞

我是廣告 請繼續往下閱讀
潔西卡亨維克一直是諜報片題材的粉絲，「我很愛《神鬼認證》系列、很愛《007》系列，我愛這部片充滿現代感，也很愛貫穿整部片的幽默感，很多這類型電影會太過嚴肅，能看到風格有點不同的作品，我認為很棒」。由於電影留下不少伏筆，對於未來角色的走向，有何看法？雷傑尚佩吉認為角色與劇情都難以預測，續集有可能朝任何方向發展，至於潔西卡亨維克則是希望看到兩人演出的角色自食惡果。
自雷傑尚佩吉爆紅以來，外界一直傳他名列接任經典情報員「007詹姆士龐德」人選，被問到在下一任詹姆士龐德名單上，有感到興奮嗎？對此，雷傑尚佩吉也則回應「我們根本不知道名單存不存在，我想就算真的有這樣的名單，依照間諜的傳統，名單也會是個機密，可能已在某個壁爐中被燒掉了。所以不確定消息是不是真的，我想一切都在機密檔案中」，超入戲的回應，也令人感到十分有趣。
另外，雷傑尚佩吉過去形象是性感猛男，不過在《灰影人》中卻包緊緊的，他直言不會因為梅「脫」感到可惜，「認為這部片裡的服裝還蠻酷的」潔西卡亨維克也誇他穿西裝超帥，但話鋒一轉說道「我唯一生氣的是，我本來戴眼鏡的，結果我上工第一天，他們告訴我雷傑尚把眼鏡拿走了」讓他笑說「所以要先搶先贏，很明顯我想為這個角色添加更多層次。」《灰影人》已在Netflix獨家上線。