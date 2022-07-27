爆乳女歌手受邀代言超驚嚇！差點誤入「色色群組」

韓國知名麵包店「老司基」來台開店，7月9日、10日在高雄新光三越開快閃店，找來甜美療癒系歌手高萱Kimmy的D奶女神高萱當一日店長，果然很多宅男聞香而來。高萱收到邀約時感到不可思議，「老司機」莫非是那個成員很多、色色的群組？她自問：「我可以為大家做什麼？我又要代言什麼？」
高萱說，當聽到「老司基」時，她急問經紀人好友陳孝志，「爲什麼他們要我出席活動？早已耳聞這是很大的情色群組，還需要代言嗎？」陳孝志趁機說她一頓：「我正要說妳，要是平時多穿一點就不會讓人幻想了啊！」高萱頂嘴說：「現在什麼天氣，每天都熱到想跳海游泳，叫我穿少一點我馬上中暑！」後來陳孝志一打聽，才知是韓國食品品牌「老司基」，此基非彼機，搞得兩人大笑！
高萱說，代言麵包太好了，因為她覺得麵包比愛情重要。當然，疼惜粉絲更重要。她上任一日店長時特地穿上爆乳裝，把自己裝扮得跟麵包一樣可口，吸引到一群宅男排隊來買麵包。還有粉絲熱情說，想把性感又可愛的高萱當麵包吃下去。高萱沒被吃掉，但麵包全數賣光，證明廠商也是住在巷子裡的老司機，深知受歡迎的高萱有號召力。
近日以〈愛呦〉單曲征服許多宅男的高萱，很開心該曲在大陸抖音排行上榜，認為是自己從直播主換跑道當歌手的最大鼓勵。她從櫃姐轉型直播主、模特兒、賽車車模、駐唱歌手，IG有15萬粉絲，人氣很高。之前發行個人寫真《甜心女友》，目前在籌備第二集寫真集《高萱與你的12場戀愛》。高萱說，為了維持體態拍出最美照片，所以近日無法多吃麵包，「但沒關係，請粉絲為我多吃一點！」她說出追女生的最佳方法，「只要用心，就能擄獲芳心。」