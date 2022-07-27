立委收賄爆案外案！遊說促轉修法涉詐 國民黨高層遭約談
跨黨派立委涉貪案，台北地方法院日前一審重判涉案5名立委，但檢調仍持續追查，查出在收賄案中的「白手套」郭克銘，涉嫌在2016年至2019年間，假借可幫忙遊說民意代表幫忙修正促轉條例，替政治受難者及建商取得當年遭國民黨強徵的土地，藉此索款、詐欺上百萬元。26日指揮調查局北機站兵分多路搜索，約談郭克銘、國民黨立院黨團主任沈建億、立委廖國棟助理丁復華等6人，經漏夜審理後，今（27）日將郭夫婦各以20萬、沈40萬、丁10萬元交保。
在立委涉貪收賄案中，協助蘇震清等立委的是知管理顧問公司總經理郭克銘，因擔任前太流公司董事長李恆隆的白手套，遭判處有期徒刑2年、另8個月可易科罰金，緩刑5年，支付公庫600萬元和提供200小時義務勞務。
雖案件告一段落時，但檢調單位仍不斷追查，在審查是知公司等處與查扣相關資料後，竟發現郭克銘還涉嫌在2016年至2019年間，政府有意推動促轉條例期間，假借可幫忙遊說民意代表幫忙修正促轉條例，替政治受難者及建商取得當年遭國民黨強徵的土地，藉此索款、詐欺高達500萬元，後經調查，再追出這些錢，流向國民黨立院黨團主任沈建億與立委廖國棟助理丁復華等人，遂在26日指揮調查局北機站兵分13路搜索，深夜漏夜涉案6人，並朝刑法詐欺等罪偵辦。
案經審理，檢方今日將建商蘇益生及陳信誠請回，沈建億以40萬元交保，郭克銘及其妻子高玉如各20萬、丁復華10萬元交保。（編輯：林莞茜）