7-11美式買7送7、水果茶買2送2 全家搶七夕「飲料半價」
搶攻夏日冷飲商機，7-11今（27）日在APP快閃推出「夏天就是要CITY！」活動，祭出香鑽水果茶買2送2、大杯濃萃美式買7送7、哈根達斯冰沙買2送1等優惠。全家APP也恰好在今日推出「七夕傳情」隨買跨店取優惠，除了眾多巧克力6.7折起，另有飲料、冰品5折起優惠，像是蘋果蘇打2罐特價35元，以及古娃娃雪糕平均特價35元，上午10點正式開搶。
7-ELEVEN今（27）日凌晨在APP行動隨時取推出限時活動，共4款商品快閃促銷，包括香鑽水果茶（70元）買2送2、大杯濃萃美式（50元）買7送7、黑糖珍珠撞奶買2送1、哈根達斯冰沙系列買2送1。5折的水果茶、濃萃美式稍早已被搶光，而黑糖珍珠撞奶（60元）平均單杯特價40元，以及哈根達斯冰沙（149元）平均特價99元仍持續販售中，想囤貨的消費者得加快腳步。
全家針對即將到來的七夕，在APP隨買跨店取祭出「七夕傳情」優惠，集結30款商品促銷，今（27）日上午10點起開搶。包括最應景的巧克力最低6.7折起，就算不吃巧克力、或是沒有對象可送的人，也有冰品、冷飲好康可搶。像是蘋果蘇打5折後，2罐特價35元；而深受粉絲喜愛的古娃娃系列雪糕，單支原價49元並不便宜，趁特價入手平均單支35元。促銷商品皆有限量，可兌換至今年10月底。