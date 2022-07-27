COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國民黨要林智堅退選桃園　林鶴明：假議題不隨之起舞

▲林智堅於新竹棒球場重啟開幕戰向現場球迷揮手。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲林智堅於新竹棒球場重啟開幕戰向現場球迷揮手。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-27 09:40:302022-07-27 09:52:26

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文近來頻被惡意猛攻，再加上林在新竹市長任內的重大政績新竹棒球場屢傳缺失，藍營持續要求林智堅退選，引發論戰。民進黨副秘書長林鶴明今（27）日上午表示，叫人退選這種事情，根本就是假議題，林智堅針對論文親上火線提出事證，面對棒球場，也沒有推給一起會勘並試打的球團；他說，台灣的公共討論無法專業聚焦，是一種公眾必須面對痛苦，但江湖中人沒什麼好抱怨的，承擔以對就是了，相信所有政治人物面對這樣的問題，能展現的態度與誠意，差不多也如同林智堅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲林鶴明表示，叫人退選是假議題，選舉必有攻防，宛如堆疊積木一般，看誰最後堆得高，才是真正的答案。（圖／記者黃宣尹攝）
林鶴明說，選戰就是「你出招我接招」，但也不是對方說什麼自己就要隨之起舞。攻防是看結果，看最後各自的支持者是否買單，這才是選戰的邏輯。

他表示，叫人退選這種事情，根本就是假議題。當年連勝文和柯文哲競選台北市長，不也互相叫來叫去，最後有人退選嗎？自然是沒有。

林鶴明說，國民黨叫林智堅退選，就跟蔣萬安被說「躺平選」一樣，都是選戰攻防。蔣萬安如果去解釋他沒有躺平選，那是他的選擇；但民進黨要選擇的路只有一條，面對問題解決問題，「因為選戰要說服的是支持者不是對手」。

林鶴明強調，林智堅2次針對論文親上火線的記者會都有提出「事證」，而不只是解釋而已。第一次提出指導老師的聲明文件，第二次提出他台大論文撰寫時間點的法院公證紀錄。這些白紙黑字的證據，是未來不管是學倫或法院都能拿出來的有效證據，這當然也是負責任的表現，不過對手是不會給予肯定的。

林鶴明也說，棒球場一事則屬於公共建設，新竹市政府亦提出改善計畫與解決問題的態度與誠意，包含球員受傷的部分，林智堅亦親電並表達願意負責醫藥費的誠意。可以不滿意，也可以批評，「但林智堅是負責任以對，沒有推給球團，儘管球團也一起在正式開賽前會勘並試打，我相信所有政治人物面對這樣的問題，能展現的態度與誠意，差不多也是如此」。

林鶴明回憶，2017台北世大運當年場館完工階段，一樣被檢討驗收問題很多，最後都靠著時任執行長的蘇麗瓊一個一個壓著團隊解決，才順利舉行賽事。新竹市球場有先天選址空間的問題，「重建」與「新建」跟「整修草皮」更是完全不同的概念，台灣的公共討論無法專業聚焦，是一種公眾必須面對痛苦，但江湖中人沒什麼好抱怨的，承擔以對就是了。

林鶴明說，選舉必有攻防，宛如堆疊積木一般，看誰最後堆得高，才是真正的答案。

張善政稱林哲瑄「旅長」球迷炸鍋　綠：蹭聲量還不做功課

桃園一戰換掉林智堅？民進黨：空穴來風、不會隨外界起舞

徐巧芯、王鴻薇跨區攻林智堅　綠：內戰搏聲量關桃園啥事

球員、球迷不滿新竹棒球場　林智堅道歉：責任我一肩扛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.62%21.38%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀