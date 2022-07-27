國民黨要林智堅退選桃園　林鶴明：假議題不隨之起舞

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他表示，叫人退選這種事情，根本就是假議題。當年連勝文和柯文哲競選台北市長，不也互相叫來叫去，最後有人退選嗎？自然是沒有。
林鶴明說，國民黨叫林智堅退選，就跟蔣萬安被說「躺平選」一樣，都是選戰攻防。蔣萬安如果去解釋他沒有躺平選，那是他的選擇；但民進黨要選擇的路只有一條，面對問題解決問題，「因為選戰要說服的是支持者不是對手」。
林鶴明強調，林智堅2次針對論文親上火線的記者會都有提出「事證」，而不只是解釋而已。第一次提出指導老師的聲明文件，第二次提出他台大論文撰寫時間點的法院公證紀錄。這些白紙黑字的證據，是未來不管是學倫或法院都能拿出來的有效證據，這當然也是負責任的表現，不過對手是不會給予肯定的。
林鶴明也說，棒球場一事則屬於公共建設，新竹市政府亦提出改善計畫與解決問題的態度與誠意，包含球員受傷的部分，林智堅亦親電並表達願意負責醫藥費的誠意。可以不滿意，也可以批評，「但林智堅是負責任以對，沒有推給球團，儘管球團也一起在正式開賽前會勘並試打，我相信所有政治人物面對這樣的問題，能展現的態度與誠意，差不多也是如此」。
林鶴明回憶，2017台北世大運當年場館完工階段，一樣被檢討驗收問題很多，最後都靠著時任執行長的蘇麗瓊一個一個壓著團隊解決，才順利舉行賽事。新竹市球場有先天選址空間的問題，「重建」與「新建」跟「整修草皮」更是完全不同的概念，台灣的公共討論無法專業聚焦，是一種公眾必須面對痛苦，但江湖中人沒什麼好抱怨的，承擔以對就是了。
林鶴明說，選舉必有攻防，宛如堆疊積木一般，看誰最後堆得高，才是真正的答案。