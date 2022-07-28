七夕情人節來場「老派約會」！4大浪漫儀式感：全糖熱戀

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雄獅旅遊因應七夕情人節，即日起至8月19日推出「復刻老派約會」3大主題專屬旅程，從中部及南部出發，邀大家一起手牽著手散步旅行，「走訪老城市」前往日式建築、眷村等經典約會場景，和另一半穿梭在充滿懷舊感的巷弄之間，感受穿越時空的戀愛氛圍；或搭乘阿里山林鐵、藍皮解憂號觀光列車，重溫「懷舊的體驗」，緩慢出遊來場台式浪漫的約會；或到圓山飯店探索西密道，再品嚐總統夫人鍾愛的「甜蜜蜜下午茶」，御製紅豆鬆糕搭配木瓜杏仁茶配油條。
而臺南七夕嘉年華今年來到老派約會的最終曲，即日起至8/14營造「愛的儀式感」帶大家回首老城底蘊，透過「愛的算命BAR」互動體驗展，算出你和臺南愛的八字，找到屬於自己的全糖儀式感；還可享受在地人氣店家輪流駐點打造的七夕限定早餐吧，或深夜喝一杯No Friends Today酒吧聯名特調。
今年活動還提供集點兌換活動，打造「愛的老派秘訣─限定立體口罩」與「愛的祈福儀式─紀念紅線」紀念品。本周末還將甜蜜舉辦「七夕路跑+假日市集」，有超過500份姻緣捲線器、月老刺繡貼、戀愛馬克杯等「聖母廟月老好禮」現場發送，還能捕捉「野生月老星君」一起拍照；8/6在有「最美廳長官邸」之稱的西竹圍之丘文創園區，一起來場老派約會吧。