COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

七夕情人節來場「老派約會」！4大浪漫儀式感：全糖熱戀

▲七夕情人節興起一股台派浪漫，雄獅旅遊應景推出「復刻老派約會」，走訪老城市日式建築與眷村、緩慢老火車懷舊體驗、與總統夫人級的甜蜜蜜下午茶；臺南七夕嘉年華則營造愛的儀式感全糖熱戀。（圖／雄獅旅遊提供）
▲七夕情人節興起一股台派浪漫，雄獅旅遊應景推出「復刻老派約會」，走訪老城市日式建築與眷村、緩慢老火車懷舊體驗、與總統夫人級的甜蜜蜜下午茶；臺南七夕嘉年華則營造愛的儀式感全糖熱戀。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-28 00:01:00

七夕情人節興起一股台派浪漫，雄獅旅遊應景推出「復刻老派約會」，主打走訪老城市日式建築與眷村、緩慢老火車懷舊體驗、與總統夫人級的甜蜜蜜下午茶，提供老派戀愛的專屬旅程；臺南七夕嘉年華則營造愛的儀式感，透過算命BAR找出你愛的八字，一起陷入全糖熱戀吧。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在速度飛快、萬千資訊傳遞無國界的時代，或許留存在大家心中共同的「老派」記憶，才是歷久彌新的心之所在。曾經騎著偉士牌到台派理容院梳妝打扮，或步入懷舊昭和年代的軌跡，重溫單純美好的時光，成為時至今日更難能可貴的嚮往。

▲「阿里山火車」獨家包列下行，交力坪車站寄出愛情限時批、造訪奮起湖老街及百年神社。（圖／雄獅旅遊提供）
▲「阿里山火車」獨家包列下行，交力坪車站寄出愛情限時批、造訪奮起湖老街及百年神社。（圖／雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊因應七夕情人節，即日起至8月19日推出「復刻老派約會」3大主題專屬旅程，從中部及南部出發，邀大家一起手牽著手散步旅行，「走訪老城市」前往日式建築、眷村等經典約會場景，和另一半穿梭在充滿懷舊感的巷弄之間，感受穿越時空的戀愛氛圍；或搭乘阿里山林鐵、藍皮解憂號觀光列車，重溫「懷舊的體驗」，緩慢出遊來場台式浪漫的約會；或到圓山飯店探索西密道，再品嚐總統夫人鍾愛的「甜蜜蜜下午茶」，御製紅豆鬆糕搭配木瓜杏仁茶配油條。

▲到圓山飯店戀戀老時光。（圖／雄獅旅遊提供）
▲到圓山飯店戀戀老時光。（圖／雄獅旅遊提供）
▲吃一塊蔣夫人生前鍾愛的御製紅豆鬆糕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲吃一塊蔣夫人生前鍾愛的御製紅豆鬆糕。（圖／雄獅旅遊提供）
而臺南七夕嘉年華今年來到老派約會的最終曲，即日起至8/14營造「愛的儀式感」帶大家回首老城底蘊，透過「愛的算命BAR」互動體驗展，算出你和臺南愛的八字，找到屬於自己的全糖儀式感；還可享受在地人氣店家輪流駐點打造的七夕限定早餐吧，或深夜喝一杯No Friends Today酒吧聯名特調。

▲臺南七夕嘉年華主打府城老派約會，滿滿愛的儀式感。（圖／翻攝自臺南七夕嘉年華FB）
▲臺南七夕嘉年華主打府城老派約會，滿滿愛的儀式感。（圖／翻攝自臺南七夕嘉年華FB）
今年活動還提供集點兌換活動，打造「愛的老派秘訣─限定立體口罩」與「愛的祈福儀式─紀念紅線」紀念品。本周末還將甜蜜舉辦「七夕路跑+假日市集」，有超過500份姻緣捲線器、月老刺繡貼、戀愛馬克杯等「聖母廟月老好禮」現場發送，還能捕捉「野生月老星君」一起拍照；8/6在有「最美廳長官邸」之稱的西竹圍之丘文創園區，一起來場老派約會吧。


藏壽司聯名「櫻桃小丸子」推13款扭蛋　40元鮭魚7款開吃

foodpanda宣布取消訂單餐廳扛　連鎖餐飲傻眼：事前沒說

2022米其林指南納入台南！鄉親不領情嗆：「Who cares」

超商太萬能？全家開賣麻辣豬皮　7-11推「便利版」甜甜圈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.62%21.38%
2022-07-20-2022-08-01
您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀