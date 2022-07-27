如興打入全額交割　早盤吞第2根跌停、委賣高掛5萬多張

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但陳仕修作風爭議大，2015年宣布以不超過3.87億美元（當時約126億台幣）現金併購比自己大5倍、年營收150億元玖地集團，並間接取得該集團所有子公司，創下國內紡織業最大金額的併購案，之後如興還引入國發基金投資。只是去（2021）年底陳仕修去職，找來盟友張水江接任董座，但陳仍在海外掌控，最後兩人鬧翻，又更換翁紹華為董座兼總經理。
現任如興團隊日前指出，前董座張水江與前總經理孫瑒所帶領之經營團隊於2021年5月25日與安泰商銀簽署之1840萬美元融資契約中，其中赫然有「孫瑒非為本公司（即如興）總經理，則安泰商銀即可強制本公司提前還款」的非常規條款，明顯有致股東權益嚴重損害之高度風險。
如興還說前張水江及孫瑒透過非常規且不符公司治理之操作，讓公司陷入困境，坦言公司現在已陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境，因為大部分營運收入都遭扣留在大陸子公司。
但如興前董座張水江日前駁斥這項說法，表示證交所任由現任新董事長翁紹華帶領的新經營團隊散播未經調查的事實，他予以強烈譴責，已對自己與公司造成無法彌補的傷害。
如興表示現任董事長翁紹華將持續與安泰商銀、合作金庫、台灣企銀及彰化銀行等合作金融業者，續行友善協商，希冀在最短的時間，減輕公司面臨的壓力，協助該公司渡過重大財務危機。
而如興大股東國發基金也證實，已加入投保中心登記，對如興公司、前董事長及相關人等，進行投資損失集體求償，而這是國發基金自成立以來，首度加入投保中心打集體訴訟的求償案例。
針對如興案，投保中心指出，如興於2022年7月18日發布重訊公告，其法人股東偉豪投資早在同年2月24日即將法人代表人董事由張水江改派為翁紹華，卻未向經濟部辦理變更登記，期間仍繼續由張水江擔任如興董事長並執行董事職務。如興公司雖於7月19日召開說明記者會，卻無法清楚說明原因，引發外界對於公司治理之疑慮。
投保中心質疑，翁紹華既已被改派擔任法人代表人董事，為何在長達5個月的期間內容見張水江之行為而未見積極作為，是否有怠於執行董事職務而涉及違反受託人義務之情事。針對非董事之人仍繼續行使董事職權，而經改派為董事之人卻廢弛其董事職務，對此嚴重侵害公司治理之荒謬行徑，投保中心表達強烈之譴責，且將持續關注後續發展。