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羽球／麟洋配奧運後陷入低迷　中國名將：感覺失去了銳氣

▲王齊麟/李洋。（圖／大會提供）
▲王齊麟/李洋。（圖／大會提供）

運動中心/綜合報導

2022-07-27 10:42:04

台北羽球公開賽在上周結束，台灣黃金男雙「麟洋配」李洋/王齊麟遺憾在決賽失利，本季首冠依然未能開胡。對此中國大陸傳奇雙打名將蔡贇也做出了點評，他認為兩人奧運後沒有堅持打法風格，心態沒能保持好。

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蔡贇表示，台北賽是李洋/王齊麟本年度第一次打進到男雙決賽，本以為能在自家門口前用一座冠軍提振一下東京奧運會後低迷的狀態，但沒想到被馬來西亞年輕組合給幹掉了。他認為從場上表現來看，這對組合更多是在心態上出現了問題，或者說拿到奧運冠軍之後，對自己的定位和認知並不是特別明確。

「時間倒回東京奧運週期，李洋/王齊麟具備打進前8、前4的實力，但是你要說奪冠，可能當時很多人不會想到他們。從打法特點來說，他們進攻凶狠、球風犀利，但是防守和控球的細膩程度和其他頂尖組合比是有差距的。」蔡贇說，那時兩人真的做到了放下包袱、揚長避短，每場比賽都是一種刺刀見紅、全力進攻的模式，因此才能硬生生拼下了這塊奧運金牌。

「我們常說放低姿態去沖擊對手，去在場上展示自己的訓練水平，我覺得東京奧運會時的李洋和王齊麟做到了。」蔡贇接著表示，「但是奧運冠軍的光環之後，李洋與王齊麟在場上的表現感覺失去了銳氣，和奧運會時相比有種捨不得發力、捨不得加速的感覺，或者說有一種端著的感覺——我是奧運冠軍了，好像需要一種閒庭信步就拿下比賽的從容感。但實際上，奧運冠軍不應該是讓你端著架子，而是要讓你更清楚你拿奧運冠軍的成功經驗。」

蔡贇進一步解釋道，奧運冠軍一定就是一個或一組選手的巔峰，那拿到金牌後要想的是自己是如何來到這裡的，他覺得麟洋沒有堅持之前的打法，「你可以閒庭信步，如果你的打法特點是亨德拉(Hendra Setiawan)那樣就行。但對於李洋與王齊麟來說，他們的打法特點就是進攻、就是加速、就是發力，閒庭信步不是他們的戰鬥模式。」

不過實際上，李洋和王齊麟在受訪時也表示過，這幾年因為疫情大賽週期變得很緊湊。根據這一點來判斷，這可能也影響到了他們的休整，因此在正式比賽中無法以最佳狀態迎敵。


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