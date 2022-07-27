羽球／麟洋配奧運後陷入低迷　中國名將：感覺失去了銳氣

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「時間倒回東京奧運週期，李洋/王齊麟具備打進前8、前4的實力，但是你要說奪冠，可能當時很多人不會想到他們。從打法特點來說，他們進攻凶狠、球風犀利，但是防守和控球的細膩程度和其他頂尖組合比是有差距的。」蔡贇說，那時兩人真的做到了放下包袱、揚長避短，每場比賽都是一種刺刀見紅、全力進攻的模式，因此才能硬生生拼下了這塊奧運金牌。
「我們常說放低姿態去沖擊對手，去在場上展示自己的訓練水平，我覺得東京奧運會時的李洋和王齊麟做到了。」蔡贇接著表示，「但是奧運冠軍的光環之後，李洋與王齊麟在場上的表現感覺失去了銳氣，和奧運會時相比有種捨不得發力、捨不得加速的感覺，或者說有一種端著的感覺——我是奧運冠軍了，好像需要一種閒庭信步就拿下比賽的從容感。但實際上，奧運冠軍不應該是讓你端著架子，而是要讓你更清楚你拿奧運冠軍的成功經驗。」
蔡贇進一步解釋道，奧運冠軍一定就是一個或一組選手的巔峰，那拿到金牌後要想的是自己是如何來到這裡的，他覺得麟洋沒有堅持之前的打法，「你可以閒庭信步，如果你的打法特點是亨德拉(Hendra Setiawan)那樣就行。但對於李洋與王齊麟來說，他們的打法特點就是進攻、就是加速、就是發力，閒庭信步不是他們的戰鬥模式。」
不過實際上，李洋和王齊麟在受訪時也表示過，這幾年因為疫情大賽週期變得很緊湊。根據這一點來判斷，這可能也影響到了他們的休整，因此在正式比賽中無法以最佳狀態迎敵。