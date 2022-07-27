限時三天！屏東海生館推「夜宿優惠」讓魟魚陪伴微笑入眠
近日氣溫連日飆高，全家大小出遊不少人選擇到可以「避暑」的景點。屏東海生館今年暑期推出「魟魚飛行日誌」主題活動，各種超萌魟魚深受民眾喜愛，今（27）日起至29日更規劃限時三天的夜宿海生館「魟魚航班限時優惠」，只要於活動期間訂購四位6歲以上民眾同行參加夜宿海生館體驗活動就寢台灣水域館，即可享有其中一位半價優惠，體驗期間從8月1日至12月31日止。
屏東海生館日前推出的「魟魚飛行日誌」主題活動，除了帶著萌樣的各種魟魚頻頻擄獲人心之外，大洋池環繞沉浸式投影更是廣受討論。結合原大洋池生態缸加上投影畫面虛實整合，連結成約36公尺長、180度超廣角的湛藍美景，療癒美景吸引眾多遊客停駐。
屏東海生館這次的主題活動，讓魟魚化身為機長，彷彿帶領遊客潛入海底世界認識各種魟魚所居住的不同海域；而夜宿海生館更像是搭乘長途航班，讓旅客有機會可以感受夜間飛行的景緻，體驗在貌似安靜的海洋裡更多海洋奧秘。
許多曾經參加夜宿台灣水域館的民眾表示，除了大洋池的壯闊讓人印象深刻外，特別喜歡後場導覽認識水母的知識及滑嫩觸感，以及夜探時發現白天不容易出沒的夜行性生物，而在睡前與悠遊而過的魟魚道晚安更是難忘的回憶。
夜宿海生館魟魚航班限時優惠，民眾只要在7月27日到7月29日止這三天內，經由夜宿海生館官方網站訂購今年8月1日到12月31日止的夜宿海生館台灣水域館，並於訂購備註欄填上「魟魚航班限時優惠」字樣，即可享有6歲以上四人同行一人半價優惠。