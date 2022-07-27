《媽，別鬧了！》渣男惹人愛　林柏宏選角祕辛曝光

林柏宏在Netflix喜劇《媽，別鬧了！》中飾演讓人又愛又恨的極品渣男，劈腿大食腰姬（項婕如 飾演），上演激情床戲，但和柯佳嬿的愛情戲碼洋蔥指數報表，眾多網友留言「眼淚潰堤」、「跟著小查一起哭」、「無法討厭他」。陳慧翎導演分享選擇林柏宏演出的原因：「渣男是一定會被討厭的角色，但我們希望這個渣男不要被人討厭，所以找了柏宏，長相既討喜又很可愛然很乖的人，我們就想要他這樣的反差萌，只要他叫老婆的時候你就會想原諒他。」甚至被網友稱作「渣男天花板」、「渣出新高度」，顏值身材一等一，雖是渣男但無法討厭，反而心疼他。
拍攝現場碰巧迎來七夕情人節，林柏宏特地準備人人一朵玫瑰花，賈靜雯、柯佳嬿化身記者大聊林柏宏理想型：「你（林柏宏）是不是對玫玫（比莉 飾演）心有悸動、心臟嘣嘣嘣的感覺呢？」、「本人是不是喜歡年長的？」有一場戲比莉被林柏宏誤摔卻笑不停，林柏宏回應超浪漫：「對不起，如果當時讓比莉姐不小心摔斷兩根肋骨，我把我的給比莉姐。」林柏宏曾多次被陳慧翎導演讚賞為師奶殺手：「比莉姐非常喜歡柏宏，如果拍攝現場得知今天碰不到柏宏的話，還會小失落的撒嬌說今天沒有柏宏嗎，可見比莉姐對柏宏的喜愛。」
林柏宏首次挑戰渣男一角，也透露角色成為渣男的原因：「小查這個角色雖然看起來又軟爛又欠揍，但是為什麼在愛情上面會是這樣的性格，為什麼要將愛分給這麼多人，就是在於他的原生家庭有一些可能造成他創傷的故事。」飾演小查媽媽的葉全真更說明：「小查的『渣男』性格，大多可歸咎來自於母親的陰影，母親天真地認為將小查丟棄、不去愛他，便能不被傷害。而另一方面她又甘願在一段段的關係中，成為無助、受害的被虐者，在某種意義上，以此來解除她對人生的內疚與負罪感，這些卻也造成了小查對愛、對責任的恐懼與不安全感，所幸小查終究比母親勇敢，願意為自己做出努力。」更大讚林柏宏演技：「與柏宏的幾場對手戲，我幾乎看不到他的臉，因為每場戲他都戴著安全帽、口罩、墨鏡，但從他的聲音、肢體表演上，都讓我感受到小查的情感，真的會讓人想抱抱這個受傷的孩子，但柏宏本人完全就是潔淨白皙、陽光燦爛的感覺，偶爾還會小害羞，滿可愛的。」