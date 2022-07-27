減重醫師教簡單２招瘦肚子！告別啤酒肚、鮪魚肚更有助養生！

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭捷健醫師表示，民眾所說的啤酒肚、鮪魚肚等，其實大多都是一種脂肪囤積於腹部的肥胖現象，包括體脂肪、內臟脂肪等，與飲食習關較密切，和有沒有喝啤酒、有沒有吃鮪魚並無直接關聯，暴飲暴食、嗜糖好油等高熱量的食物就較容易出現。不過喝啤酒也常常會配小菜、小吃等，自然也容易累積脂肪，這點倒是有所影響。四肢較瘦、肚子較大，表示脂肪較少堆積在四肢、儲存於腹部，而睡不好、壓力大、熬夜等也會因壓力荷爾蒙影響容易堆積。這些胖肚子的情況因受男性荷爾蒙影響，男性會比較常見，女性則大多常見囤積在大腿、後背等處，不過過了更年期後女性荷爾蒙下降，就有機會明顯出現啤酒肚、鮪魚肚。
肚子太大脂肪囤積影響健康，醫指常見問題呼籲盡早改善！
蕭捷健醫師也提醒，腹部、腰部過於肥大，意味著體脂肪、內臟脂肪較高，如肝臟、胰臟等器官，若持續如此並未改善，會相較容易增加各種疾病風險，如肝臟易有脂肪肝、肝硬化、肝癌等，胰臟則如脂肪胰，也會提升三高、糖尿病等慢性病風險，中風、心肌梗塞等心腦血管疾病機率也會提升，對健康影響相當深遠，建議不光是為了外表也為了健康應盡早改善。
肚子太大礙健康，如何瘦肚子？減重醫教簡單２招整組一起瘦！
蕭捷健醫師表示，其實沒有任何一種方法可以專瘦肚子，人體是一體的，要瘦就只能整組一起瘦，不過值得高興的是，雖然脂肪容易堆積在腹部，同樣的，瘦身減重肉眼可見的效果，最先也會從腹部開始，通常約降個2-3公斤就可以發覺有所改善。
改善體重最佳的方式還是從飲食習慣調整為主，除了知名的168飲食、211飲食等飲食控制方式外，醫師也建議日常可視情況減少澱粉攝取量，若有運動時可酌增以提供身體能量，若沒有運動平時就可以減去約半碗的白飯，但不可不吃澱粉，蔬菜和蛋白質作為主要的營養攝取來源及果腹食材。
運動方面，對於減重而言較偏向於輔助，若只有運動但沒有控制飲食，對健康一樣有好處，不過就會偏向較壯的體型。在控制飲食又培養運動習慣的情況下，促進循環、增強代謝，減重效果確實可以更加分，建議可以有氧運動、重量訓練輪流進行，有氧運動如競走、慢跑、單車、游泳等都是很好的選擇。
重量訓練建議可作抬腿或捲腹運動，幫助訓練腹肌，抬腿可運動到下腹肌，捲腹則為上腹肌，捲腹和傳統的仰臥起坐不同之處，在於捲腹起身僅有30-45度左右，並未完全將身體抬起，可說是「作一半的仰臥起坐」，此方式可減少不必要的體力消耗，可也更精準的鍛鍊腹肌，也避免反覆過度起身增加傷及腰椎的風險。在反覆訓練下腹肌會逐漸成形，不過未必馬上就看得到，畢竟還有肚子的脂肪蓋住，但也不用心急，這也意味著邊減重邊養起腹肌，等到腹部脂肪消失了，腹肌也就會顯現出來。至於瘦肚子許多人會覺得搖呼拉圈會更有幫助，對此醫師則認為此動作並沒有特別動到腹部肌肉，消耗脂肪也有限，也並非有氧運動，所以效果相較有限。
呼籲民眾日常可多動動並控制飲食，享受大餐留給美食時光，在良好的飲食控制、運動習慣下，約１個月左右就可以看到啤酒肚、鮪魚肚逐漸消失，持之以恆就可以告別大肚子，也更有助於身體健康、更助養生！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。