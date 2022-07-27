分科測驗各科5標出爐！物理頂標44級分、鑑別度略低

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大考中心今天公布分科測驗各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績標準，並以107至111學年度為統計區間、將指考分數換算成新制60級分統計、比較。今年頂標（成績位於第88百分位數的考生成績）以地理、公民與社會、生物皆為53級分最高，其次為歷史52級分、化學50級分，相對較低的是物理44級分、數學甲43級分。
大考中心主任周兆民說，今年數甲級分人數百分比分布和109、110年指考類似，頂標今年43級分和109學年一樣；今年數甲五標分數分別較5年平均減少1.8、2.6、2.4、2.2、1.2級分，但與109、110年近似；若以頂標減底標、前標減後標等鑑別度來看，相減後較5年平均不足1級分，代表鑑別度仍穩定。
今年物理科被外界評為歷年最難。周兆民表示，物理級分人數百分比與110指考類似，高分群百分比非常類似，但中分群分布較廣。物理科今年頂標僅44級分和去年雷同，五標分別較5年平均低0.6至3.8級分，若以頂標減底標、前標減後標等鑑別度來看，相減後較5年平均下降2.6級分與3.2級分，鑑別度確實有下降。
周兆民說，物理科難易度從數據看並不是這5年來最難，只是頂標與前標成績跟與年前數據相比降低，才會有此差距，但與去年數據相同；雖然鑑別度有些下降，但從報考人數來看，對於區分高分群沒問題。
另外，周兆民說，化學科人數百分比分布和107年指考類似，鑑別度指標整體而言表現平穩，且在區分中分群考生時效果較好；生物科人數百分比分布大致與過去4年指考類似，鑑別度指標尚屬平穩。
周兆民指出，歷史科今年頂標52級分，和往年相比同樣呈現高分群略多的趨勢，頂、均標均與5年平均完全相同，鑑別度變動不足1級分，還算平穩；地理科頂標53級分為近5年最高，人數百分比分布與109、110年指考類似，但高分群略多，鑑別度指標平穩。
周兆民說，公民科今年首度出現非選題，但學生表現不俗，頂標53級分為近5年來最高，人數百分比分布與107年指考類似，但高分群略多，鑑別度則較5年平均值提升2.8和1.4級分，鑑別度指標上升。
對於分科測驗級距爭議，現行取前1%考生平均分數除以60作為級距，外界認為要用前0.1%較能提高鑑別度、更具公平性。周兆民說，招聯會常委會將針對2制度作探討，但今年作業期程短，大考中心需要花一些時間整理出2種級距換算成績的差別，再供招聯會參考；另外，招聯會已宣布114學年分科測驗加考數乙，大考中心已著手進行試題研發、參考試卷、考試說明等試務。