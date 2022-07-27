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中秋禮盒戰提前開打　A5和牛燒肉最低1元就能吃

▲連鎖燒肉品牌以「爽吃日本和牛」為題，推出6款奢華又超值的「日本A5和牛燒肉禮盒」於線上線下販售。（圖／業者提供）
▲連鎖燒肉品牌以「爽吃日本和牛」為題，推出6款奢華又超值的「日本A5和牛燒肉禮盒」於線上線下販售。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-27 11:04:232022-07-27 11:52:10

中秋將近，隨之而來的烤肉季開打。連鎖燒肉品牌以「爽吃日本和牛」為題，推出6款奢華又超值的「日本A5和牛燒肉禮盒」於線上線下販售。該品牌電商於7月25日早鳥開賣，更首次進軍蝦皮、Pinkoi、微風精品線上，聯合momo購物網四大平台於8月1日同步上架、祭開館慶。乾杯超市還推出早鳥活動，用1元可享有價值7,459元大禮包，讓民眾輕鬆打造奢華烤宴，吃得高級又划算。

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近年因疫情影響，中秋「宅家烤肉」商機發威、外賣「中秋燒肉禮盒」爆量激增，雖7月餐廳人流已明顯回溫，但成長幅度尚未恢復至疫情前，顯示衝擊仍在，預估今年「宅家烤肉」與「戶外自烤」需求持續延燒。乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出六款中秋禮盒並擴大銷售通路，搶進與蝦皮、Pinkoi、微風精品線上首度合作，成為長期零售通路最佳夥伴，聯合Momo購物網、自家電商與餐飲實體店鋪，融合線上與線下共六大通路齊力販售，隨著銷售版圖的擴張，業績有望帶動翻倍成長。

「和牛燒肉禮盒」47折起，爽吃日本A5和牛、贈乾杯燒肉醬因應中秋推出的六款「和牛燒肉禮盒」，以一頭牛買入最高等級的日本A5和牛，再透過職人精選不同部位與切法，讓饕客能以划算的價格品嚐到多樣的和牛美味組合，最低售價2,999元，每款禮盒再加贈乾杯燒肉醬、椒鹽粉、檸檬汁不等的調味品，用物超所值的價格獲得澎湃的頂級和牛。

▲乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出六款中秋禮盒並擴大銷售通路。（圖／業者提供）
▲乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出六款中秋禮盒並擴大銷售通路。（圖／業者提供）
重達1.1KG、份量十足的兩款「和牛超值箱」分別為「特選雙牛排 日本A5和牛燒肉箱」禮盒內容包含日本和牛「雙牛排」，還有油花豐富的姿切、上等牛五花，原價12,337元，享有最深47折折扣，只要5,899元；另一款「嚴選超值 日本A5和牛燒肉箱」能同時享用MBS7+澳洲和牛與日本A5和牛美味，內容包含澳洲和牛沙朗芯牛排，以及兩款日本和牛上等牛五花與牛五花，原價7,858元，享5折優惠價3,999元。

送禮表達心意首選推薦「御藏禮盒」，以日式風格的木盒盛裝，外型典雅，禮盒內容有6片佈滿細膩油花的日本A5和牛牛排，不僅自烤豪氣，送禮也十分貴氣、體面，售價6,888元。另有「老乾杯和牛肋眼頂級燒肉組」、「老乾杯日本A5和牛奢華燒肉組」、「乾杯世界和牛燒肉組」3款燒肉精緻禮盒，以日本A5和牛、澳洲和牛、台灣黑豚豬、雞腿肉組合出不同的禮盒內容，每款皆擁有6款頂級肉品，售價2,999元至4,599元。

乾杯超市於7月25日搶先開賣並祭出驚喜活動，於8月14日前，購買任一禮盒即贈「黑毛屋和牛兌換券」2張與「保冷袋」，價值2,209元；以及1元驚喜加購「西班牙BELLOTA等級伊比利豬」，價值790元；「KAYEE觸控式吸煙油切電烤盤」8折加購價3,200元，無須辛苦生火，加上強大的吸煙功能設計，讓居家也可以想烤就烤。同時推出「早鳥活動」，於7月31日前，消費滿3,000元再贈乾杯圍裙，價值1,480元；滿6,888元贈乾杯賽車服，價值2,980元，搭配伊比利豬加購活動及黑毛屋和牛兌換券等贈送商品，等同於加1元可獲得總價值7,459元大禮包。

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