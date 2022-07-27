中秋禮盒戰提前開打　A5和牛燒肉最低1元就能吃

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「和牛燒肉禮盒」47折起，爽吃日本A5和牛、贈乾杯燒肉醬因應中秋推出的六款「和牛燒肉禮盒」，以一頭牛買入最高等級的日本A5和牛，再透過職人精選不同部位與切法，讓饕客能以划算的價格品嚐到多樣的和牛美味組合，最低售價2,999元，每款禮盒再加贈乾杯燒肉醬、椒鹽粉、檸檬汁不等的調味品，用物超所值的價格獲得澎湃的頂級和牛。
重達1.1KG、份量十足的兩款「和牛超值箱」分別為「特選雙牛排 日本A5和牛燒肉箱」禮盒內容包含日本和牛「雙牛排」，還有油花豐富的姿切、上等牛五花，原價12,337元，享有最深47折折扣，只要5,899元；另一款「嚴選超值 日本A5和牛燒肉箱」能同時享用MBS7+澳洲和牛與日本A5和牛美味，內容包含澳洲和牛沙朗芯牛排，以及兩款日本和牛上等牛五花與牛五花，原價7,858元，享5折優惠價3,999元。
送禮表達心意首選推薦「御藏禮盒」，以日式風格的木盒盛裝，外型典雅，禮盒內容有6片佈滿細膩油花的日本A5和牛牛排，不僅自烤豪氣，送禮也十分貴氣、體面，售價6,888元。另有「老乾杯和牛肋眼頂級燒肉組」、「老乾杯日本A5和牛奢華燒肉組」、「乾杯世界和牛燒肉組」3款燒肉精緻禮盒，以日本A5和牛、澳洲和牛、台灣黑豚豬、雞腿肉組合出不同的禮盒內容，每款皆擁有6款頂級肉品，售價2,999元至4,599元。
乾杯超市於7月25日搶先開賣並祭出驚喜活動，於8月14日前，購買任一禮盒即贈「黑毛屋和牛兌換券」2張與「保冷袋」，價值2,209元；以及1元驚喜加購「西班牙BELLOTA等級伊比利豬」，價值790元；「KAYEE觸控式吸煙油切電烤盤」8折加購價3,200元，無須辛苦生火，加上強大的吸煙功能設計，讓居家也可以想烤就烤。同時推出「早鳥活動」，於7月31日前，消費滿3,000元再贈乾杯圍裙，價值1,480元；滿6,888元贈乾杯賽車服，價值2,980元，搭配伊比利豬加購活動及黑毛屋和牛兌換券等贈送商品，等同於加1元可獲得總價值7,459元大禮包。