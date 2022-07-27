夏克立9月返台打官司！被爆枕頭攻擊黃嘉千成離婚關鍵
夏克立、黃嘉千16年婚姻破局，傳出有家暴衝突，據《鏡週刊》報導，夫妻倆為了定居何處有異議，已經多年互動不佳，甚至男方一度拿枕頭當武器，讓黃嘉千感受到生命威脅，才會下定決心離婚 ，《三立新聞網》則指出，離婚開庭日在9月12日，夏克立已經接獲必須回台出庭的通知。
黃嘉千、夏克立長期是女強男弱婚姻，女方投資房產眼光精準、工作機會較多，收入自然比老公多，夫妻曾討論要移民風景秀麗的加拿大居住，著手變賣台北房產，不過黃嘉千事業心重，還是想留在台灣，意見喬不攏起了衝突。上週黃嘉千出席舞台劇排練活動，表明一切進入司法程序，希望大家多給點空間。
據《鏡周刊》報導，黃嘉千在加拿大、台灣兩地都遭遇不當行為，緊急跟周遭友人求援，得到演藝圈好友支持，並指稱黃嘉千曾在加拿大，被夏克立使用枕頭攻擊，導致無法自主呼吸，一度遇到生命危險，還好後來得到社福團體幫助，讓她有法律的保護力，約束「家人」若沒經過她的同意，不能離開台灣。
※【NOWnews 今日新聞
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