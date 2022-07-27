內政部邀新二代「畢業生」齊交流　培育營圓滿落幕

為了讓參加「111 年新住民子女多元文化在地創生培育營」的學員，能夠有更多機會進行文化交流及得到經驗傳承，內政部於26日晚間舉辦多元文化特色餐點饗宴，並邀請 3 位曾參加培育營 的「畢業生」回娘家，一同與學員們交流分享，內政部陳宗彥次長 也親自到場，傾聽學員對活動的期待及心得，期勉學員善用多元文 化及語言等優勢，為地方帶來新的發展契機與活力。
陳宗彥表示，內政部自 103 年起辦理多場次培育營，今年首次 以「地方創生」為主軸，於 7 月 25 日起，舉辦為期 5 天 4 夜的培育 營，課程主題聚焦在地方創生、多元文化及文案與簡報製作，並安 排參訪多元文化特色地點及成果發表會，期待學員結訓後更能掌握 多元文化與在地元素的創意運用。
內政部表示，這次參與活動的 29 位學員中，父母原生國籍包含 印尼、泰國、越南、緬甸、大陸地區及臺灣等，展現臺灣的繽紛與 多元。另這次回娘家交流並擔任營隊小隊輔的張同學，曾參與 109 年培育營，目前就讀暨南國際大學二年級，母親來自越南，張同學 分享時表示，培育營學員擁有多元文化特色的家庭背景，藉由互動 交流及實地參訪等課程，可激發創新的思維，讓他收穫滿滿，他也 鼓勵學弟妹可以多參與此類文化體驗及交流活動，藉此培養國際觀。
內政部指出，今晚的交流分享令人感受到每位學員都潛力無窮， 希望透過培育營豐富的課程，激發學員的潛力，從自身生長的土地 出發，激盪在地創生的新火花，以展現政府培育新住民子女及國人 子女的成果。