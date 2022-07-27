漢光演習八里「聯合反登陸操演」 優勢兵力阻敵進犯首都
國軍漢光38號演習邁今 （27）日入第3天，第三作戰區上午在新北八里地區執行「聯合反登陸作戰」操演，採實兵、不實彈模擬敵軍同時攻擊台北港與八里海灘，國軍動用灘岸守備部隊、反裝甲武器、戰車等兵力反制敵軍部隊登陸。
「聯合反登陸作戰」操演一開始由海軍布雷中隊的快速布雷艇與光華六號飛彈快艇在外海實施水雷布放與阻絕設置，台北港區守備隊也在台北港外圍警戒戰鬥，由AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機版扮演的攻擊軍實施特攻作戰；在八里海灘灘岸反擊作戰，由守軍CM32 八輪雲豹甲車、CM34 30公厘鏈砲雲豹八輪甲車、M60A3戰車出動實施反擊，並模擬發射標槍反裝甲飛彈攻擊敵軍。最後由ＩIDF經國號戰機沒你投擲炸彈實施總反擊。
陸軍六軍團發言人史順文少將表示，「聯合反登陸作戰」操演模擬敵軍對台北港、八里海灘同時進犯，國軍運用全民總力配合、三軍聯合作戰，順利完成殲敵任務。史順文進一步指出，北部地區的淡水河口、八里港是敵軍最可能奪取後大批上岸區域，這次演習也在多處路口佈置反裝甲武器配置，能迅速對敵軍行動實施阻殲作為。
演習一開始發生民眾闖入演習區試圖觀看的插曲，儘管演習未發射實彈，但是仍有炸藥爆破、戰車行駛經過演習區，為防發生意外，軍方立即派人將民眾帶離。