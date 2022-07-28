犒賞老爸免煩惱！高島按摩椅搶父親節禮物商機

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愛舒服 iVoz沙發椅A-5202擁有業界沙發椅首創的智能聲控系統 ，簡單用「嘴巴」就能即刻啟動，從揉捏、敲擊、揉敲到指壓，4大仿真專業按摩技術手法，完美按壓每一個穴位，搭配足底迴轉指壓滾輪，透過3段速度的調整變化，讓使用者可以同步享受指壓和刮痧技法 ；此外，還貼心考量到使用者需求，配有科技感的LED情境燈、USB充電、QI無線充電及藍芽音響，加上美型太空氣囊，從肘部完整包覆到手部，可兩手交替兩手循環按壓 ，皮革部分使用強韌耐磨布紋呼吸皮，整體設計不僅時尚又耐髒抗刮，還有業界最長5年的皮革保固 ，讓使用者可以輕鬆沒負擔的躺在上面使用，感受頂級的按摩服務。
至於另一款全新按摩椅，愛舒服iFlux小沙發A-1310則具有智能身形偵測功能，可以符合任何身高大小，從最適合的肩頸位置開始進行按摩，仿真觸感按摩球和抓捏手感，配置了3種自動模式 、4種按摩手法，簡單啟動就可以開始紓壓按摩，甚至還能透過搓揉式足底滾輪刺激腳底穴道，「零重力」的特性讓人彷彿身處太空艙般平均分散壓力，精密的皮革工藝不僅耐磨還抗汙，同樣享有業界最長5年皮革保固，搭配藍芽音響與USB充電孔的貼心設計，就像是隨侍在側的超神隊友，滿足各種需求。
面對即將到來的父親節，TAKASHIMA高島按摩椅趁勢推出「超人爸爸感謝祭」活動，祭出全館滿3000送400購物金、滿6000送800購物金，購買主打新品不僅有優惠價格，還加碼贈無線肩頸按摩枕等好禮；當日消費滿額還送環保提袋、滿萬元送美容棒，父親節多項限定商品優惠5折起，超多回饋就是要讓精打細算的消費者在感謝父親之餘，還能犒賞自己、省下荷包。