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高嘉瑜稱林智堅論文案會一屍五命？柯文哲：講話太誠實了

▲針對民進黨立委高嘉瑜「一屍五命」的說法，台北市長柯文哲27日直言「講話太誠實了」。（資料照／台北市政府提供）
▲針對民進黨立委高嘉瑜「一屍五命」的說法，台北市長柯文哲27日直言「講話太誠實了」。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-27 11:38:16

針對林智堅的論文事件與新竹棒球場爭議，民進黨立委高嘉瑜昨（26）日在政論節目上指出，民進黨內部已經「有一股勢力正醞釀換堅」，不過最擔心的還是北北基桃竹選情是否會因此「一屍五命」。對此台北市長柯文哲今（27）日受訪時表示，高嘉瑜講話太誠實也太直白了，「我已經講話很直白了，我覺得我的好朋友高嘉瑜不遑多讓，一屍五命這句話她也想得出來。」

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針對高嘉瑜「一屍五命」說，柯文哲直言，高講話就是太直白了，他認為自己講話已經夠直白，但身為他的好朋友的高嘉瑜也不遑多讓。「我也相信對於選情會有影響，一開始藍綠兩黨都推出人選，我們就被邊緣化了，結果棒球場加上論文，我發現桃園的戰局在微妙地變化。」柯文哲說，選舉都是不到最後一刻不會知道結果，該怎麼做就怎麼做，每個人盡力去爭取選民的認同就好。

至於針對林智堅的論文抄襲事件，柯文哲則指出，自己也是台大教授，他認為論文的指導老師要負起最大責任，而不是學生。「你老師不知道兩個學生寫的東西一樣嗎？你老師在做什麼？」柯文哲說，之後則是學校的學院要負責，他認為173個畢業生中，只有5個願意上網公開，社科院的學生寫的論文有這麼神秘嗎？

柯文哲強調，他相信這對於台大來說是很艱苦的一刻，「辦不辦都很慘，不辦會被說台大在幹什麼，辦下去，哇，我要是管中閔現在一定是三條線，不知道該怎麼辦。」柯文哲說，這是考驗台大面對歷史事件的時候，到底要怎麼處理，「實在是....一個字，慘，怎麼辦都慘。」

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