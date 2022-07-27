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超商太萬能？全家開賣麻辣豬皮　7-11推「便利版」甜甜圈

▲超商賣什麼都不奇怪！全家推出麻辣豬皮、用喝的生吐司拿鐵，7-11則有「便利版」甜甜圈。（圖／業者提供）
▲超商賣什麼都不奇怪！全家推出麻辣豬皮、用喝的生吐司拿鐵，7-11則有「便利版」甜甜圈。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-27 11:38:232022-07-27 11:45:21

不只超商店員很多工，十八般武藝樣樣精通，現在連超商商品也是五花八門、無所不有。全家超商再與百萬YouTuber「千千」合作，推出5款泰台聯名商品，其中驚見超商少見的「麻辣豬皮」，讓半夜想買下酒菜的民眾，到超商就能一併解決。7-11則攜手Mister Donut，將蜜蜂工坊的蜂蜜融入甜甜圈，推出袋裝販售的「便利版甜甜圈」，便於旅客隨買帶著走。

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全家超商近年頻頻與網紅聯手創造話題，包括滴妹、韓勾ㄟ金針菇、古娃娃等合作開發一系列商品，屢屢帶起網友討論熱潮。全家這次再和百萬YouTuber美食水水「千千」合作，以泰國、台灣在地經典小吃為發想，開發全新4款媽媽煮藝冷凍美食，以及1款甜點芋泥蛋糕捲，其中驚見「麻辣豬皮」，讓人大嘆超商萬能、無所不賣。

▲全家和千千合作推出4款全新的冷凍食品及1款甜點，其中驚見「麻辣豬皮」，售價49元。（圖／業者提供）
▲全家和千千合作推出4款全新的冷凍食品及1款甜點，其中驚見「麻辣豬皮」，售價49元。（圖／業者提供）
除了令人驚訝的食品新品，飲品部份也有驚喜。日本人氣生吐司「嵜本SAKImotoBakery」和全家共同開發，選用日本宇治抹茶與台灣紅豆，推出「嵜本宇治抹茶紅豆拿鐵」，乳含量達50%以上。此外，全家將於8月1日上午11點在FamiPort開放預購SAKImoto三眼怪造型悠遊卡，共有3款，隨機出貨，售價395元，每款限量1500份。

▲日本人氣生吐司「嵜本SAKImotoBakery」變身宇治抹茶紅豆拿鐵，售價42元。（圖／全家提供）
▲日本人氣生吐司「嵜本SAKImotoBakery」變身宇治抹茶紅豆拿鐵，售價42元。（圖／全家提供）
▲SAKImoto 三眼怪造型悠遊卡395元，8月1日上午11點起開放預購。（圖／全家提供）
▲SAKImoto 三眼怪造型悠遊卡395元，8月1日上午11點起開放預購。（圖／全家提供）
鎖定暑假出遊旺季，7-ELEVEN除了在風景型和交通幹道週邊門市設置「Mister Donut專櫃」，平均每店販售10至15款甜甜圈品項，即日起更獨家推出旅途中適合攜帶的「便利版」蜂蜜檸檬甜甜圈，與日本Mister Donut獨家共同開發，加入蜜蜂工坊的蜂蜜特製圈體，售價39元。

▲7-ELEVEN-推出旅途中適合攜帶的「便利版」甜甜圈，蜂蜜檸檬口味39元。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN-推出旅途中適合攜帶的「便利版」甜甜圈，蜂蜜檸檬口味39元。（圖／業者提供）

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