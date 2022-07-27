元智大學教授赴中兼職涉洩密　潘文忠：勿枉勿縱

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另外，今年剛卸任的副校長李清庭也被爆出違法到中國大陸任教，李清庭在半導體、光電領域小有名氣，從1982年起就在中科院任副研究員，後晉升技監，先後擔任成功大學電機學院院長、中央大學教授、國科會工程處長等，2016年4月受中國西安電子科技大學邀請擔任講座教授，但該校前身為「中國人民解放軍軍事電信工程學院」，可說是中國最早的國防工業重點軍校。
依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與中國「黨務、軍事、行政、具政治性機關 （構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關 （構）、團體為任何形式之合作行為」。
潘文忠表示，台灣學者到中國工作，須遵守「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定，教育部之前已收到檢舉信函，請元智大學逐一查證，日前獲得初步回應，但還有細項需要進一步釐清，因此再度發函學校；學校查證後將會同大陸委員會等相關部會，秉持「勿枉勿縱」的精神，經查確實違法，會有相關規定處理。
元智大學表示，學校一向辦學嚴謹，如接獲民眾陳情，皆秉持公平、公正之原則審慎處理；學校於今年2月起陸續接獲教育部來函，為慎重起見，已於4月分別召開2次調查小組會議。
元智大學指出，對於教師是否擔任長江學者講座教授一職，已去函廈門大學台港澳事務辦公室確認，但目前並未收到回覆。對於教師到校外單位兼職，已於法規中訂有原則性規範，未來將依教育部規定修訂法規。