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元智大學教授赴中兼職涉洩密　潘文忠：勿枉勿縱

▲元智大學2名教授被爆出赴中國兼職，引發洩漏機密疑慮。（圖／翻攝自元智大學臉書）
▲元智大學2名教授被爆出赴中國兼職，引發洩漏機密疑慮。（圖／翻攝自元智大學臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-27 11:51:36

有媒體報導元智大學2名教授曾在台灣參與飛彈研發、半導體研究，掌握國安或機敏資訊，卻到中國大陸兼職，年薪高達百萬，甚至出任長江學者講座教授，有洩漏國安機密的疑慮。教育部長潘文忠今（27）日表示，教育部有收到檢舉信函，已要求元智大學逐一查證、釐清，並秉持「勿枉勿縱」精神處理。

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據媒體報導，曾任元智大學副校長的林志民，在1986年取得博士學位後，即進入中山科學研究院服國防役，從事「雄二飛彈」的系統研發工作，更創下中科院有史以來最年輕的副組長與技監紀錄。他從2013年開始在廈門大學擔任講座教授，一聘5年，每月約可領人民幣1萬5000元至3萬元，還有差旅費補助。2015年10月，林志民又獲聘為廈門理工學院客座教授，並在受聘儀式後為師生做學術報告，內容涉及「飛行器自動降落系統」與「飛彈攔截」等。

另外，今年剛卸任的副校長李清庭也被爆出違法到中國大陸任教，李清庭在半導體、光電領域小有名氣，從1982年起就在中科院任副研究員，後晉升技監，先後擔任成功大學電機學院院長、中央大學教授、國科會工程處長等，2016年4月受中國西安電子科技大學邀請擔任講座教授，但該校前身為「中國人民解放軍軍事電信工程學院」，可說是中國最早的國防工業重點軍校。

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，台灣人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與中國「黨務、軍事、行政、具政治性機關 （構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關 （構）、團體為任何形式之合作行為」。

潘文忠表示，台灣學者到中國工作，須遵守「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定，教育部之前已收到檢舉信函，請元智大學逐一查證，日前獲得初步回應，但還有細項需要進一步釐清，因此再度發函學校；學校查證後將會同大陸委員會等相關部會，秉持「勿枉勿縱」的精神，經查確實違法，會有相關規定處理。

元智大學表示，學校一向辦學嚴謹，如接獲民眾陳情，皆秉持公平、公正之原則審慎處理；學校於今年2月起陸續接獲教育部來函，為慎重起見，已於4月分別召開2次調查小組會議。

元智大學指出，對於教師是否擔任長江學者講座教授一職，已去函廈門大學台港澳事務辦公室確認，但目前並未收到回覆。對於教師到校外單位兼職，已於法規中訂有原則性規範，未來將依教育部規定修訂法規。

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