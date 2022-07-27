ㄧ手掌握美食大小事 漢來美食專屬APP「來美食」上線
近年來受到疫情影響，餐飲消費型態也產生巨大改變，從以往外出到餐廳消費，轉而透過線上訂餐、網購宅美食在家用餐。連鎖餐飲集團「漢來美食」也因應疫情的考驗朝向多角化擴張，除了展店，更發展電商與外賣，同時啟動數位轉型，推出《來美食APP》，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗。
《來美食APP》整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。只要打開APP，即可透過搜尋品牌快速找到想去的餐廳；也可以依照目前所在地區找到離自己最近的店點，隨時隨地完成訂位，同時也可以提前查看菜單，減少點餐的等待時間。
此外，訂位紀錄還會同步顯示於APP內，方便隨時查看；也可以透過導航功能，讓您順利抵達餐廳。同時結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員的每筆消費都可以享有點數回饋、點數折抵；並導入行動支付(HS PAY)，省去攜帶錢包或找零的麻煩，享受一鍵開啟快速付款的智慧便利生活。
為了快速累積會員，漢來美食祭出超多優惠，包括首次下載即贈2000元大禮包、會員生日大禮包價值約1200元、每月消費1筆即享100元餐飲抵用券回饋。此外，「期間限定優惠」由漢來美食旗下多品牌聯手、不定期派送各種折價券、各種品牌商品券、優惠券等供會員搶領。