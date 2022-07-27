foodpanda新規棄單店家吸收！小店老闆炸鍋　官方回應了

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foodpanda強調，平台與店家服務合約中清楚載明，平台為代收代付性質，實際上買賣契約成立於店家及消費者之間。過往平台全額支付餐損費用，是基於協助店家營運的贈與關係，並無片面變更契約之情況。
針對餐廳的疑慮，foodpanda再次重申，只有兩種情況「消費主動通知店家取消餐點」以及「平台沒有收到費用」在合作互信的基礎下，由平台支付40%金額。常見的餐損、沒有送達準確地址等都還是是會全額付費。
不過foodpanda的說法看在小商家眼中簡直「不可理喻」。在高雄經營知名冰店的楊老闆痛批foodpanda這次作法「實在太離譜」，有些時候客人棄單並不是店家的因素，很可能是外送員安排延誤，但把所有責任歸因在店家身上非常不合理，店家要承擔的風險變得非常高，「我會考慮取消跟foodpanda合作！」
不只棄單問題讓小店家不滿，楊老闆舉例，做冰店的最怕冰融化，曾經有客人下單超過兩小時才有外送員來拿貨送貨，還有些時候foodpanda會在還沒安排好外送員先送訂單，店家如果現場剛好有客人，當然優先服務現場客人為主，但此時如果東西剛好賣完了，店家只能選擇不出單，就會被平台罰款15~20元，對店家來說也是很不合理。
楊老闆強調，foodpanda每個月除了收取上架費以外，每筆訂單還要跟店家抽成，更經常舉辦滿額折扣活動，換算下來幾乎已經去掉成本的4~5成，利潤變得非常薄，如今再加上棄單得自行吸收6成成本，基本上根本沒賺錢還要倒貼。「據我所知，現在很多比較大型的店家，都已經慢慢退掉foodpanda的服務，現在還這樣搞，連我也想要走了。」
針對foodpanda近期的頻頻大動作出招，另一外送平台Uber Eats穩穩地持續拓展市場。根據記者實際詢問店家和外送平台整合商Hubster業務經理王偉庭，據了解，目前Uber Eats運行方式為消費者下單需要等店家接單後才會派送外送員，基於信任的合作基礎上，且店家食材都開始製作了，因此目前Uber Eats如果遇到店家被退單或是付款沒有完成，平台都會全額付費。面對開放的自由市場，餐廳店家也如何選擇服務平台，也可以全方位的進行考量。