印尼新住民喜獲模範父親　新竹縣長頒匾嘉勉

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出生印尼西加里曼丹外海小島的陳偉華，祖先是中國廣東省的第三代客家人移民，他因此也會說四縣、海陸2種腔調的客語。家中排行第四的他，因為家貧、兄弟姊妹多且印尼沒有強制國民教育，因此只讀到小學二年級就輟學。
原本他跟著父親捕魚，並繼承父親的漁船，漁獲雖豐但價格不佳，曾來台灣當移工的弟弟曾勸說一句「別再看海看浪了，賺不到錢！」因此在2004年他決定也來台工作，陸續在台中市、新竹縣竹東鎮工作9年。直到2012年認識了也是印尼客家人的同鄉女子劉惠琴後，決定共度一生，並育有一對子女，自此在台灣落地生根。
夫妻倆為了維持家計，都從事勞力工作養家，由於妻子在工廠上班，每天都需要到晚上9點才下班，因此照顧孩子及日常三餐幾乎都是陳偉華一肩挑起，甚至貼心地在妻子坐月子期間，買香茅煮水為妻子洗浴，可說是愛家愛子的好丈夫、好爸爸。
楊文科說，陳偉華來台後很努力工作，又待人客氣，婚後對家裡的大小事情都願意學習，精神很不容易，堅毅不拔的人生態度，更是客家人的最佳代表，他為了愛和太太結婚，也為了愛家人而甘願付出，得到模範父親的表揚真的實至名歸。
而陳憲開過去曾在新竹縣政府任職，一路從技士、課員、課長、副局長職務晉升至農業局長退休，擔任公職期間曾獲頒行政院全國模範公務人員獎，蒙總統召見。任職期間他以打造新竹縣為富麗農村新面貌為目標，治理縣內產業道路及農路開發、山坡地土石流防護、野溪防洪治理及農業輔導產業經營等任務，並積極向中央爭取補助，讓各項任務發揮最高成效，提昇農民的農作生產力及效能，維護水土資源永續利用，為新竹縣坡地及農業創下一張張亮眼成績單。
他對於體育也非常積極投入，不僅在全國體育會及縣體育會擔任要職，並執行奧委會田徑項目裁判及全國各大運動賽事田徑裁判、總裁判等任務，積極扶植縣內體育人才，爭取獎項為國爭光，更曾獲全國基層體育熱心推廣體育獎、全國推動社會體育有功人員個人獎、全國推展運動終身成就獎等獎項，展現另類水保人的專才，既能整治大地也為體育競賽而努力。
楊文科也說，陳憲開雖然不是水土保持專家，可是在縣府任職期間卻一頭栽入，對水保工作大放異彩，在新竹縣產業道路及土石流防範的治理成績非常好，在體育方面也貢獻很多心力，可說是多才多藝，各方面表現都非常讓人讚賞，人生也非常精彩。
何錦坤則是典型農家子弟，為人謙和誠懇，宅心仁厚。對3子1女均付出相當多的心力教導，希望他們成為誠實、正直的人。子女感念父親的養育之恩，除了品行優良，出社會工作也有成就，長子與次子均為優秀的水電師傅，小兒子也開創自己的一番事業，在社會各領域都有各自的一片天。
由於務農看天吃飯，他因此養成了知足常樂的態度，以淡泊恬適的心態從容面對人生中的各種挑戰，他深深了解「知足」即為心靈的富裕，以務農為業更讓他堅信天下沒有白吃的午餐，秉持一步一腳印的信念，努力才能成功，充分展現了農家子弟的精神。
楊文科肯定何錦坤非常樂觀且勤奮，因為自小務農而體悟到很多人生的道理，「看天吃飯」的心境讓他他不爭不取、樂觀奮鬥，且和鄰里都非常和睦相處，高齡近90歲了也非常健康快樂，這就是人生最大的福報。