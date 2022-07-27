華航參與「飛翔皮卡丘計畫」　 11 隻寶可夢彩繪機亮相

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高星潢則說明，很榮幸成為寶可夢在台灣的航空合作夥伴，「飛翔皮卡丘計畫」的宗旨與華航推動ESG的永續理念相通；雙方首度合作，籌備近兩年的時間，攜手推出以寶可夢為主題、創造旅遊樂趣的彩繪機，由華航最新客機 A321neo 擔綱，預計今年秋天完成彩繪噴漆出廠，與喜愛寶可夢的粉絲在空中相見歡，也希望藉由「皮卡丘彩繪機 CI」帶動疫後觀光復甦，鼓勵大眾重拾對旅行的期待，開心出遊。
「皮卡丘彩繪機 CI」的機身由 The Pokémon Company 為華航專屬設計，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，使用粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。 11 隻寶可夢躍上機身，飛翔皮卡丘偕同謝米、青綿鳥和波克基斯一起飛上天際，還有食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等超高人氣寶可夢，也將陪伴旅客踏上精彩的飛行旅程。
高星潢補充，該彩繪機主飛航程會是在東北亞、東南亞航程，隨著疫情趨緩，華航也加大的客運佈局，預估第三季會有4成成長，我們相信大家會有很大的機會登上這架飛機，擁抱藍天，日方此次全供應顏料、授權，均不收取任何費用，華航也秉持著照顧偏鄉弱勢、淨灘、植樹等，我們也會把公益延續，針對醫護、航警、防疫計程車駕駛，他們非常的辛苦，日後我們也會舉辦各種公益活動，告慰他們的辛勞。
而對於邊境解封的期程是否太慢？高星潢坦言，出國要符合各旅客要到各個國家的法規規定，以航空公司的立場當然是沒有限制是最好的，不過我們也要考慮到現況下的疫情狀況，航空公司會全力配合。至於之後是否因應該計畫推出相關寶可夢周邊產品，高則表示，相關的產品都有規劃，但目前要賣個關子，等民眾上機後就會看到我們準備的合作商品。
華航表示，長期推動 ESG 永續作為，也將響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神持續前進，下半年規劃一系列公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝，為大家加油打氣。