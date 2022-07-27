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影／規模7強震狂搖！菲律賓建築遭「腰斬」　馬尼拉有感

▲菲律賓呂宋島27日上午發生芮氏規模7.0強震，建築物震毀災情不斷。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓呂宋島27日上午發生芮氏規模7.0強震，建築物震毀災情不斷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-27 12:43:082022-07-27 14:23:05

菲律賓呂宋島艾布拉省（Abra）在27日上午發生芮氏規模7.0強震，包括首都馬尼拉在內，全國各地都有感受到明顯搖晃，輕軌1、2號線與捷運3號線（MRT-3）也因為強震影響一度停駛，建築物受損災情頻傳，甚至連一座擁有430年歷史的古鐘樓掉落石塊。所幸目前尚未傳出人員傷亡的消息。菲律賓國家地震局也警告，預計將發生餘震並可能有災情傳出。

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綜合外媒報導，菲律賓呂宋島艾布拉省在當地時間27日上午8時43分左右發生強震，地震規模一度測報為7.3，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）稍後修正為地震規模7，震源深度17公里。震央位於多洛雷斯市（Dolores）東南方約11公里處。

截至上午11時46分，已發生4次餘震，其中有次餘震規模達到5。

地震發生時，包括馬尼拉都會區在內的呂宋島其他地區皆有感，馬尼拉地區的奎松市（Quezon）震度4級。菲律賓交通部發布聲明表示，捷運3號線暫時停駛，對系統進行評估。輕軌1、2號線也一度暫停營運，工程和維修單位正在檢查系統。

在地震發生之後，各地不斷傳來建築物受損災情，艾布拉省議員貝爾諾斯（Ching Bernos）在推特上傳當地狀況，只見一棟三層樓建築物在一樓處被腰斬，二樓以上則是向後傾斜，另外還有店家二樓及頂樓部分坍塌，外牆被震到消失不見。還有雜貨店的商品因為搖晃，貨架上的商品散落一地，幾乎把走道全都淹沒。

鄰近的南伊羅戈省也受到嚴重影響，首府美岸知名的班泰教堂（Bantay Church）裡頭有著悠久歷史的班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）也因為強烈搖晃，有石塊從上方掉落，還伴隨著大量塵土，一旁的遊客看到，紛紛慌張逃竄。南伊羅戈省議員辛格森（Eric Singson）指出，「地震持續30秒或更久，我以為我的房子會倒」，「現在我們正試圖與大家取得聯繫，但仍有餘震，所以我們都待在外頭。」

《路透社》報導指出，位於艾布拉省的部分醫院因地震部分倒塌，從照片上可以看到外牆破了一個大洞，醫院人員以及患者被疏散至外頭，病床也被推出戶外避難。

菲律賓國家地震局局長蘇利杜姆（Renato Solidum）說明，目前觀測重點為阿布拉省及附近省份，「這是一次大地震，我們預計會有強烈餘震。」


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