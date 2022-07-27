影／規模7強震狂搖！菲律賓建築遭「腰斬」　馬尼拉有感

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截至上午11時46分，已發生4次餘震，其中有次餘震規模達到5。
地震發生時，包括馬尼拉都會區在內的呂宋島其他地區皆有感，馬尼拉地區的奎松市（Quezon）震度4級。菲律賓交通部發布聲明表示，捷運3號線暫時停駛，對系統進行評估。輕軌1、2號線也一度暫停營運，工程和維修單位正在檢查系統。
在地震發生之後，各地不斷傳來建築物受損災情，艾布拉省議員貝爾諾斯（Ching Bernos）在推特上傳當地狀況，只見一棟三層樓建築物在一樓處被腰斬，二樓以上則是向後傾斜，另外還有店家二樓及頂樓部分坍塌，外牆被震到消失不見。還有雜貨店的商品因為搖晃，貨架上的商品散落一地，幾乎把走道全都淹沒。
鄰近的南伊羅戈省也受到嚴重影響，首府美岸知名的班泰教堂（Bantay Church）裡頭有著悠久歷史的班泰鐘樓（Bantay Bell Tower）也因為強烈搖晃，有石塊從上方掉落，還伴隨著大量塵土，一旁的遊客看到，紛紛慌張逃竄。南伊羅戈省議員辛格森（Eric Singson）指出，「地震持續30秒或更久，我以為我的房子會倒」，「現在我們正試圖與大家取得聯繫，但仍有餘震，所以我們都待在外頭。」
《路透社》報導指出，位於艾布拉省的部分醫院因地震部分倒塌，從照片上可以看到外牆破了一個大洞，醫院人員以及患者被疏散至外頭，病床也被推出戶外避難。
菲律賓國家地震局局長蘇利杜姆（Renato Solidum）說明，目前觀測重點為阿布拉省及附近省份，「這是一次大地震，我們預計會有強烈餘震。」