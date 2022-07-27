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長照家庭心理負荷重　「照顧心情點播機」開播助紓壓

▲為提醒長照家庭照顧者關注自身心理負荷，衛生福利部委託中華民國家庭照顧者關懷總會結合圖文作家米奧辦理「照顧心情點播機」開播活動。（示意圖／shutterstock）
▲為提醒長照家庭照顧者關注自身心理負荷，衛生福利部委託中華民國家庭照顧者關懷總會結合圖文作家米奧辦理「照顧心情點播機」開播活動。（示意圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

2022-07-27 13:12:50

為提醒長照家庭照顧者關注自身心理負荷，衛生福利部委託中華民國家庭照顧者關懷總會結合圖文作家米奧辦理「照顧心情點播機」開播活動，邀請民眾上網點播、分享心情故事，減輕心理負擔。衛生福利部長期照顧司司長祝健芳提醒，家庭照顧者應時刻關注自身心理負荷，並善用長照服務專業資源，讓長照服務儘早介入，以減輕照顧負荷並能兼顧生活品質。

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「照顧心情點播機」網路線上互動活動，首先會引導照顧者找出一則最貼近自身處境的插畫故事，再來進行心情壓力檢測，即可獲得米奧特別繪製的溫馨關懷圖文，藉此活動提醒照顧者注意自己的心理負荷，找到適合自己的紓壓方式，鼓勵照顧者主動利用衛福部委託設置的家庭照顧者關懷專線0800-507272適時求助。

長照司表示，除照顧者之外，周邊親友、鄰居亦是重要的支持力量，民眾皆可利用「照顧心情點播機」下載圖文，表達對身邊承擔主力照顧任務親友的關懷，尤其是沒有照顧替手、不只照顧一人、照顧者本身就是病人、照顧失智症者、老老互相照顧等有較高風險者，是須要格外注意的對象，衛生福利部亦製作高負荷照顧者初篩指標，供各界參考運用，共同協助潛在高負荷照顧者走出家門，透過家庭照顧支持據點專業人員的協助，利用長照資源調整照顧安排，減輕照顧壓力。

衛福部於105年設置0800–507272(台語：有您真好真好)家庭照顧者關懷專線，由中華民國家庭照顧者關懷總會承接並提供線上會談服務，並於地方政府設置了118個家庭照顧者支持服務據點，由專業人員協助照顧者透過運用長照資源調整照顧安排，亦提供照顧技巧指導、心理協談、支持團體等服務，有效降低其照顧負荷。

祝健芳呼籲，家庭照顧者可透過長照1234：一工具(衛福部長照服務資源地理地圖)、兩電話(1966長照專線、0800-507272家庭照顧者關懷專線)、三步驟(資源盤點、資產盤點、家庭會議)、四包錢(「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」四大補助)，聰明利用各項長照服務資源，讓長照2.0，有效減輕照顧負擔

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