長照家庭心理負荷重　「照顧心情點播機」開播助紓壓

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長照司表示，除照顧者之外，周邊親友、鄰居亦是重要的支持力量，民眾皆可利用「照顧心情點播機」下載圖文，表達對身邊承擔主力照顧任務親友的關懷，尤其是沒有照顧替手、不只照顧一人、照顧者本身就是病人、照顧失智症者、老老互相照顧等有較高風險者，是須要格外注意的對象，衛生福利部亦製作高負荷照顧者初篩指標，供各界參考運用，共同協助潛在高負荷照顧者走出家門，透過家庭照顧支持據點專業人員的協助，利用長照資源調整照顧安排，減輕照顧壓力。
衛福部於105年設置0800–507272(台語：有您真好真好)家庭照顧者關懷專線，由中華民國家庭照顧者關懷總會承接並提供線上會談服務，並於地方政府設置了118個家庭照顧者支持服務據點，由專業人員協助照顧者透過運用長照資源調整照顧安排，亦提供照顧技巧指導、心理協談、支持團體等服務，有效降低其照顧負荷。
祝健芳呼籲，家庭照顧者可透過長照1234：一工具(衛福部長照服務資源地理地圖)、兩電話(1966長照專線、0800-507272家庭照顧者關懷專線)、三步驟(資源盤點、資產盤點、家庭會議)、四包錢(「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」四大補助)，聰明利用各項長照服務資源，讓長照2.0，有效減輕照顧負擔