挨批信用破產、毫無誠信　柯文哲赴議會報告遭「洗臉」

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江志銘強調，過去議會再三要求保留敬老禮金，柯文哲完全不屑一顧，甚至還批評其他縣市沒有財政紀律，是債留子孫是買票是討好選民，結果今天為了選舉，可以把他過去所講的話，都吞了回去，還說是許立民局長害的，「幸好柯市長只剩五個月就要離開，我真替台北市民感到慶幸。」
至於雙城論壇預算動支，江志銘也指出，議會當時做出決議，只要共機持續擾台就不能動支預算舉辦雙城論壇，結果柯文哲不顧議會決議執意舉辦，「完全跟市議會對幹，不顧議會決議，藐視議會。」江志銘說，民進黨團也將提案，要求雙城論壇的預算不得動支，而且我們也譴責柯市長這種完全藐視議會的行為。
對此柯文哲則表示，他認為是因為進入選舉期間，所以說的話都會被外界扭曲。「以前在負債累累的狀況下，發重陽敬老金是不對的，但如果在收入減去支出後還有剩餘再發，這個我可以接受。」柯文哲也強調，自己昨日有與許立民聯絡過，兩人關係本來就很好，自己原本還想培養他選市長，但人各有志，他還是想回台大。
至於雙城論壇的問題，柯文哲則表示，兩岸之間一定會有衝突，也會有各自的堅持，所以在這樣的情況下一定要辦雙城論壇。「可以合作的時候就合作，該競爭的時候就競爭，必須對抗的時候就對抗。」柯文哲說，不是每一件事情都一定要惡言相向。