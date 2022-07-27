分發入學最低3科22級分可登記　錄取率恐破9成7創新高

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大學考分會分發組主任黃信復表示，今年首度分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98%為高，有望創歷年新高；但有設計學生得達各採計組合最低門檻才能登記志願，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸而有落榜情形，錄取率不至於破百。
黃信復指出，111學年大學分發入學招生管道除了採計分科測驗成績，也首度將學測成績納入採計科目，因此採計組合變化大，從去年76種，增至今年共163種採計組合，考分會今天也公告各種採計組合的成績人數累計表（以有考分科測驗的人數為基準），並提供「高分往低分」及「低分往高分」2種累計方式，提供考生參酌使用，評估自己成績在全國的百分比。
而今年成績計算方式變更為60級分制，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計22級分以上的考生方可參加登記，考分會建議考生將一百個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。
考分會提醒，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3點30分，ATM繳費至8月2日中午12點截止；網路登記志願時間為7月30日上午9點至8月2日下午4點30分，預定8月12日公布分發結果。如登記期間有任何疑問，請電洽考分會06-2362755。