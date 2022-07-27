COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

分發入學最低3科22級分可登記　錄取率恐破9成7創新高

▲大學考試入學分發委員會今（27）日指出，分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98%為高。（圖／大考中心提供）
▲大學考試入學分發委員會今（27）日指出，分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98%為高。（圖／大考中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-27 13:34:10

首屆大學分科測驗成績今（27）日出爐並寄發成績單，大學考試入學分發委員會也在今天於考分會網站公布今年度招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表及最低登記標準，方便考生登記志願時參考。111學年大學分發入學管道總名額約3.9萬名，比分科測驗2.9萬名考生還多，錄取率推估會較去年97.98%為高；最低登記標準落在「英文、數A、數甲」3科合計22級分即可登記分發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據大學考分會資料顯示，今年有62校、1900個系組參與分發入學招生，總名額共3萬9350名（較去年增加3023名、增幅約8.3%），包含各招生管道回流名額1萬4435名（去年增加2889名、大幅提高約25%），但分科測驗報名人數為2萬9086人，外界認為，今年錄取率將破百。

大學考分會分發組主任黃信復表示，今年首度分科測驗報名人數低於分發入學招生名額，錄取率推估會較去年97.98%為高，有望創歷年新高；但有設計學生得達各採計組合最低門檻才能登記志願，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸而有落榜情形，錄取率不至於破百。

黃信復指出，111學年大學分發入學招生管道除了採計分科測驗成績，也首度將學測成績納入採計科目，因此採計組合變化大，從去年76種，增至今年共163種採計組合，考分會今天也公告各種採計組合的成績人數累計表（以有考分科測驗的人數為基準），並提供「高分往低分」及「低分往高分」2種累計方式，提供考生參酌使用，評估自己成績在全國的百分比。

而今年成績計算方式變更為60級分制，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計22級分以上的考生方可參加登記，考分會建議考生將一百個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

考分會提醒，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3點30分，ATM繳費至8月2日中午12點截止；網路登記志願時間為7月30日上午9點至8月2日下午4點30分，預定8月12日公布分發結果。如登記期間有任何疑問，請電洽考分會06-2362755。

分科測驗各科5標出爐！物理頂標44級分、鑑別度略低

指考跟分科測驗有何不同　大學考招變革一次看懂

考招新制爭議多　制度不公、升學壓力有增無減

巷仔內／考招新制狀況連連　教育部「畫虎不成反類犬」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.15%21.85%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀