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深夜慰問清潔隊　陳其邁：臨時人員清潔獎金明年再調升

▲高雄市長陳其邁昨天晚間10點多帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊，除向隊員們鞠躬說聲「辛苦了」（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁昨天晚間10點多帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊，除向隊員們鞠躬說聲「辛苦了」（圖／高市府提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2022-07-27 14:51:55

高雄市長陳其邁昨(26)日晚間10點多帶著綠豆湯、肉包慰勞清潔隊，除向隊員們鞠躬說聲「辛苦了」，並宣布明年臨時人員清潔獎金會再加碼、由4千元提升到5千元，陳其邁強調，清潔隊員們不分晝夜，維護城市的環境，是市府團隊、也是「高雄隊」重要的一份子，呼籲市民朋友平時若遇到清潔隊員們值勤，也可以和辛勤的他們說聲感謝「有您們真好！謝謝！」

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▲陳其邁慰問協助分類的清潔隊員。（圖／高市府提供）
▲陳其邁慰問協助分類的清潔隊員。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，從垃圾清運、街道清掃，在高雄的大街小巷，隨時都可以看見清潔隊員忙碌的身影；還有道路側溝清疏、資源回收、登革熱防治、環境消毒整頓，及COVID-19的防疫清消工作，也是環保局清潔隊員工作的一環。

▲陳其邁慰問每天定時定點，親切收運垃圾的清潔隊員。（圖／高市府提供）
▲陳其邁慰問每天定時定點，親切收運垃圾的清潔隊員。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，上任後他調整了相關的福利措施，增加370.8萬元預算，希望能照顧辛勞的清潔隊並從今年開始的端午節、中秋節出勤同仁，將加碼給予加一補一的福利，讓隊員在勞力工作後有好好休假的時間。下個月（8月）每位清潔隊員也將收到屬高雄市特色的工作服。

陳其邁也宣佈，清潔隊臨時人員清潔獎金自去年起由3千元調升至4千元，以激勵臨時人員士氣；今年起已將臨時人員年終獎金納入預算編列，讓臨時隊員過好年，明年將再提升309名臨時清潔人員清潔獎金由4千到5千元。

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