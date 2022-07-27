台北地院國民法官法庭　今寶慶院區揭牌亮相

《國民法官法》明年上路，台北地院在博愛特區的「寶慶院區」內打造2間國民法官法庭，今（27）日亮相揭牌。司法圈重要人士齊聚。台北地院院長黃國忠說，法庭空間配置，依照人權公約或司法院規定設置，台北地院準備好了！
今天的揭牌儀式，台北地院邀請司法院副秘書長周占春、最高檢察署主任檢察官呂文忠、全國律師聯合會理事長陳彥希、司法院刑事廳長彭幸鳴、台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍、司法院發言人張永宏、司法院行政訴訟及懲戒廳長張國勳等人共同揭牌。
北院院長黃國忠說，台北地院現有的規劃，已不足以因應新世紀、新潮流的司法改革制度，必須構思如何因應，剛好在司法院及高院的支持下，將原本在寶慶院區的行政科室移到貴陽街，再重新打造兩間國民法官法庭、休息室及評議室；無論動線、無障礙空間設計，都按照人權公約或司法院的規定前進，有著莊嚴、便民、親民觀感，希望新制實施時，能讓司法公信力逐步提升。
司法院副秘書長周占春說，雖說明年1月正式實施，但其實不是，《國民法官法》有部分條文是今年9月就啟動，法院要跟縣市政府聯繫，準備造冊，所有準備工作都是為了明年1月1日正式上路做準備。
「寶慶院區」在最高法院對面，坐落於長沙街上，園區內花木扶疏，還藏了一座市定古蹟「至德堂」，之前也是最高法院、高等法院、台北地院共同使用的空間，平常不對外開放。目前，北院已將其中一棟挪來打造國民法官法庭，未來被北院抽中的國民法官將來「寶慶院區」審案。