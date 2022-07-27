名家論壇》黎榮章／新北市議員誰有望靠網路聲量突圍

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進一步觀察新北市第一至第五選區議員參選人網路聲量排行，可以發現，這幾個選區多因人口結構正在進行變化，參選人積極搶進網路空戰戰場。以第一選區為例，在淡海新市鎮的開發下，加上淡江大橋建設、捷運輕軌通車，都讓淡水增加不少外移人口，在這個人口結構調整的選區，現任議員陳偉杰是國民黨年輕戰將，他積極經營臉書，每天貼文都不只一則，分享議員送車、會勘、問政日常，也做選服和記者會直播，增加粉專內容可看度，總體聲量是該區最佳，以6738則聲量領先其他對手。
第二選區林口，也是新北近10年人口增加很多的選區，該區雖然藍營選票穩固，因為民進黨除了現任議員賴秋媚之外，還有一席新人空間，從黨內激烈初選脫穎而出的新人李宇翔，表現也不負眾望，目前他的聲量排名該區第二，有5616則。李宇翔因是新人，臉書常見他標註黨內其他高知名度前輩，增加曝光與連結；例如他找同派系的立委林楚茵一起推薦台北市長參選人陳時中的新書，或者他與新北市長參選人林佳龍、議員鍾宏仁、隔壁選區的新人林秉宥一起以「新北雲林同鄉隊」為名義自拍等。
新增的第三選區新莊，同樣面臨人口結構重組，新莊有「副都心」，加上機捷通車交通便利，成為雙北許多年輕人成家買房的選擇地點。新莊議員參選人中，網路聲量表現最佳的是民眾黨提名的政二代新人陳世軒，聲量3534則；陳世軒的爸爸是第二選區的國民黨現任議員陳明義，父子參選同屆議員，相當有話題。不過，陳世軒與父親分屬不同政黨，兩人臉書風格也很不相同，但都很注重網路經營，因此父子倆網路聲量都各自攻佔該選區第一，新人能否靠網路聲量在新的選區突圍，值得關注。
再觀察新北市第六至第十一選區的議員參選人網路聲量排行，聲量表現最突出的莫過於第八選區（土樹三鶯）的民進黨卓冠廷，有2.57萬則聲量。卓冠廷雖是新人參選，但卻是該區超強棒，他曾任台中市新聞局長，對媒體、網路文宣操作都很嫻熟；卓冠廷宣布參選後，多次槓上新北市長侯友宜，又在恩恩案中率先掌握關鍵音檔，成為綠營打侯大將，有全國知名度，他臉書關注的議題也不侷限市政格局，還有日本前首相安倍晉三遭槍擊、過世、前往交流協會弔祭等，緊扣時事議題。
值得注意的是第六選區（中和）戰況激烈，但聲量排行前二卻非國、民兩黨，而是無黨籍的名嘴李正皓，和民眾黨的空姐參選人王如意，兩人聲量分別是6652則和3191則。李正皓是政論節目常客，也常受邀上政治性廣播節目，李正皓國民黨出身，之後卻轉為批判藍營路線，又有不差的論述能力，讓他擁有一群網路死忠追蹤者；王如意是民眾黨新人，民眾黨身為新興政黨，選將的臉書經營表現都不俗，母雞柯文哲也賣力加持，小雞們又都會彼此留言互動，借以串起人氣。
至於第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）這次議員選舉陷入藍綠激戰，民眾黨則力拚突圍。民進黨新人陳乃瑜早在投入參選前，就以主播身分積極經營臉書粉專一段時間，起跑點比其他參選人超前，目前聲量1萬多則。第九選區幅員甚廣，又有許多山區，跑行程困難度較高，新人要能突圍，網路經營更顯得重要，民眾黨張凱鈞很能掌握這個要訣，他的聲量表現雖追不上陳乃瑜，但相較同選區其他人不差，以6192則聲量在選區參選人中排名第二。
新北市幅員遼闊，擁有400多萬人，是台灣人口最多的行政區。但不同於台北市，新北各行政區的地理、人文差異較大，選民結構的組成也相當不同。隨著近年都市化程度更加提高，不少老將、新人把經營目光轉向新興的網路聲量戰場，尤其在人口結構變化、或是新舊交棒的選區，將選戰重心轉移到網路聲量的經營，期盼尋求選票的新藍海，確實值得參選人們積極投資。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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