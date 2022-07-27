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PLG／強調將\處理手上的攻城獅股權　高景炎：會淨身出戶

▲高雄鋼鐵人總經理高景炎和籃球事務營運長鄭志龍。（圖／吳政紘攝）
▲高雄鋼鐵人總經理高景炎和籃球事務營運長鄭志龍。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-27 14:11:132022-07-27 14:26:27

P.LEAGUE+高雄鋼鐵人在季外積極進行球隊戰力提升與補強，27日延攬前新竹街口城獅GM高景炎出任總經理。高景炎表示，已經處理好攻城獅的股權問題，將會從前球團淨身出戶。

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高雄鋼鐵人今日下午在台北舉行記者會，除了宣布新任總經理的人事案之外，上任的籃球事務營運長鄭志龍、升任總教練的格諾維奇也到場，新加盟的旅日好手林郅為與帶槍投靠的九太科技「本土一哥」林柏豪，由新任總經理率領新的制服組與球員一起亮相，展現鋼鐵人的新氣象。

高景炎表示，籃球是團隊運動，要贏球必須具有向心力，有共同目標、一起做對的事，他會借鏡攻城獅的成功方程式，激起鋼鐵人球員與同仁對籃球的喜愛與熱情，不管在賽場上或商場上．未來都會看到很多創新之舉，他相信很快可以克服挑戰，達成設定目標。

高景炎表示，他從球員時代就來到高雄，也會到中正技擊館打球，與高雄有很深的淵源，一度差點成了高雄女婿，甚至把曾有兩年的時間全家搬來高雄，陪小孩來高雄學英文。高景炎說，他會與團隊一起，呈現出該有的熱情，高雄鄉親朋友繼續支持球隊的發展。

高景炎表示，他任職攻城獅的期間，個人非常不認同有其他股東去成立新的聯盟，讓攻城獅與T1聯盟常常被畫上等號，也背負很多莫名其妙的壓力與社會批評，他直言對球隊是非常不公平的事。

高景炎也說，聯盟是聯盟，球隊是球隊，他認為兩者應該要有所區隔，高雄鋼鐵人是P.LEAGUE+聯盟的球隊，愿該要局負起P.LEAGUE+聯盟所賦予的責任，於高雄市民給球隊的熱情，應該給予加倍回饋，盡最大責任組織民認同且可以驕傲的球隊。

至於攻城獅的股權問題，高景炎表示，他擁有攻城獅1%的股權，8月4日會正式交割出去。也進一步解釋，這個對象不是他的親屬，也不是他的朋友，他會從攻城獅「淨身出戶」。


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