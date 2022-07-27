米其林指南首度納入台南！鄉親聞訊狠嗆：「Who cares」
一年一度的米其林指南即將登場，繼台北、台中之後，今年米其林指南首度納入台南、高雄，將在8月30日公布摘星的餐廳名單。不過身為「美食之都」子民的台南鄉親顯然不太領情，紛紛表示：「哪有我家巷口好吃」、「把台南列為米其林之都還差不多」。
2022米其林指南將於8月30日公布，除了台北與台中，今年首度擴大到台南、高雄，將公布有哪些「物有所值」的小吃獲選必比登推介，以及哪些餐廳成功摘星。針對米其林星級餐廳評選首度納入台南，「台南式」粉專認為：「其實不是很在意哪家會入選啦」，因為若講到美食，一堆台南人的嘴比米其林評審還叼，口袋早已有自己的指南。
台南鄉親對於米其林星星顯然也不太領情，紛紛留言贊聲：「選出來的絕對是我們台南人覺得難吃的店」、「美食之都台南有在意這些嗎？完全不需要」、「台南人的米其林只有巷口那間」、「我們沒在care星星的」、「隨便一個台南人的嘴都勝過各種指南」。還有網友狠打臉：「如果一定要由賣輪胎的人來告訴我，我家附近哪裡有好吃的，我寧願問我家附近的汽車保養廠老闆。」
台南網友自認對口味很固執，並不看好米其林指南對當地人帶來的影響，「公布之後台南人一定意見很多，米其林怎麼可能懂我們台南食物」。也有人擔心迎來「米其林毀滅指南」，店家被欽點後就開始驕傲自大、接著漲價，傳統的味道都會跟著改變。至於公布後會不會去列入米其林指南的店家、餐廳一探虛實，對此台南民眾則表示：「不用排隊就會想試試看」、「要排隊就Pass」。