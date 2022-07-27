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《以閃亮之名》開啟雙平台預下載　Selina演繹主題曲MV

▲《以閃亮之名》於今（27）日宣布，該作將於晚間6點正式開啟雙平台預下載。（圖／品牌提供）
▲《以閃亮之名》於今（27）日宣布，該作將於晚間6點正式開啟雙平台預下載。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-27 17:00:00

2022年高自由度時尚生活遊戲《以閃亮之名》於今（27）日宣布，該作將於晚間6點正式開啟雙平台預下載。同日，遊戲不僅在「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」展出兩大閃亮動漫祭，也重磅釋出了由「閃亮發起人」任家萱Selina傾情演繹的同名主題曲MV。

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同名主題曲MV釋出　Selina傾情演繹

《以閃亮之名》同名主題曲MV由導演姚國禎執導，穿梭於由Selina所扮演的不同人生，挖掘每種人生的閃光點。也想藉此告訴玩家，每個人都是世界上獨特唯一的存在，也希望大家在《以閃亮之名》找到各種閃亮的理想人生。

《以閃亮之名》是一款高自由度時尚生活遊戲。在這裡，你不但可以自由訂製虛擬形象、穿搭超多精美服飾，還可以設計自己的理想家園，並在《以閃亮之名》足不出戶與閨蜜好友輕鬆社交。在這裡，不論是利落時尚的出街裝、甜美可愛的居家毛衣、溫婉清新的旗袍，還是朦朧華麗的禮服，你想要的風格這裡都有，隨心所欲PICK你的專屬風格吧！據官方表示，《以閃亮之名》將於2022年7月27日18:00開啟預下載，7月28日9:00正式開啟雙平台公測。玩家可前往App Store、Google Play商店提前下載官方客戶端。　　

▲《以閃亮之名》即將在「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」展出。（圖／品牌提供）
▲《以閃亮之名》即將在「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」展出。（圖／品牌提供）
夢幻與華麗兼具　《以閃亮之名》閃亮兩大動漫祭

除此之外，《以閃亮之名》也即將在「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」展出；除了針對風格為兩個展區做不同的特色區分，各區設有闖關互動活動以及舞台活動，兩大展場內更推出限定實體獎勵。

▲「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」還有兩大展場限定拍照區，邀請玩家前來共襄盛舉。（圖／品牌提供）
▲「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」還有兩大展場限定拍照區，邀請玩家前來共襄盛舉。（圖／品牌提供）
除了以上活動外，「台灣漫畫博覽會」與「香港動漫電玩節」還有兩大展場限定拍照區，邀請玩家前來共襄盛舉。詳細活動資訊，可參考《以閃亮之名》的官方粉絲團以及官方網站。

▲《以閃亮之名》事前預約活動火熱進行中！（圖／品牌提供）
▲《以閃亮之名》事前預約活動火熱進行中！（圖／品牌提供）
目前，《以閃亮之名》事前預約活動火熱進行中，現在預約，即可搶先領取豪華禮物：限時訂製時裝『微醺夏日』、飾品『星映雪』、金幣大禮包以及星光入場券 40 個！

還有更多限時好禮和好玩活動等你來，敬請關注官方網站及 FB 官方粉絲團以追蹤最新消息！




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