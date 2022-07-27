高嘉瑜提「換堅」鄭運鵬：黨內同志應要有互信基礎

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鄭運鵬說，高嘉瑜會這樣講，顯然是沒有看過完整資料。黨內同志就跟同學一樣，大家互相幫忙過，可以有基礎信任，「我看過林智堅完整的論文，他的確是無妄之災，寫作在前，後來被貼標籤被抹黑」，自己身為民意代表，如果不能幫信任的同志說明，那根本沒有辦法處理一般人的陳情。
鄭運鵬表示，林智堅選舉確實有逆流，但從自己平常對他的認知，然後也看過證據，「我願意替他說明」。
至於民進黨桃園一戰是否可能陣前換降？鄭運鵬表示，他認為沒有必要，自己就是拿證據幫林智堅說明清楚，不是說同黨就無條件一言堂，「我是看過證據，並且在週日願意公開說明，我不覺得有幾個人看過，因為沒有做的事最難證明」。他也說，要找到幾年前的資料，本來就要一段時間，第一時間拿出資料，但很多人有先入為主，這比較委屈，「如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈誰要幫你？」
鄭運鵬說，林智堅是一個人品端正龜毛的人，自己願意相信他的人品，也願意幫他說明，「我是桃園最資深的立委，希望大家可以看證據再來判斷這個事情」，他說，未審先判都是政黨之間的意識形態，不要因為人家是候選人你就說他亂搞，「我們有天都可能變成受害人，那時候你不會希望大家都袖手旁觀」。