foodpanda宣布取消訂單餐廳扛 連鎖餐飲傻眼：事前沒說
foodpanda今（25）日無預警宣布修改規定，公告自8月1日起將改變與合作商家的契約，若消費者取消餐點導致「未完成訂單」，foodpanda雖不抽取該筆佣金，但僅支付該筆訂單百分之四十的金額。換言之，合作商家與餐廳得共同負擔消費者的棄單損失，吸收剩下的60%金額。《NOWnews今日新聞》訪問多家與foodpanda合作的大型餐飲集團，大家都異口同聲表示：「事前完全未被告知」，部分業者也說會與平台溝通爭取合理的配合方式。
針對foodpanda棄單損失「餐廳也要一起賠」新制，《NOWnews今日新聞》記者問遍目前與foodpanda正在合作的餐飲集團、手搖飲業者、連鎖速食品牌。據悉，幾乎全數商家都驚訝表示事前完全未被告知，甚至有廠商是收到記者詢問才得知，馬上到foodpanda官網搜尋，才發現平台端有公告將調整此新制。
旗下擁有「大戶屋」日本料理餐廳、「bb.q CHICKEN」韓式炸雞連鎖店的全家國際餐飲集團，聞訊後回應：「我們並沒有接到熊貓通知此事。會再跟foodpanda了解實際狀況。」「在未確實了解此事狀況前，無法表達此事的影響！」目前暫時維持與foodpanda正常合作關係。
乾杯集團則回應：「未接獲foodpanda聯繫協調此規範，後續會再了解相關細項評估。」手搖飲業者大苑子也表示，事先沒有接受到任何訊息與通知，「但是訂單被取消的因素太多了，有些不是因為店家的關係而被取消」，此部分由店家承擔未知的風險與成本，的確會有影響！業者透露目前仍與平台溝通及爭取更平衡的配合方式。
速食龍頭業者麥當勞僅回覆：「目前內部了解中，不便表示意見。」而與foodpanda配合生鮮雜貨外送的全聯福利中心則說，這次新制主要是針對餐廳，「全聯不會受到影響」。