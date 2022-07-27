哥哥搬出家半年！被「他的貓」徹底忘記 結局扣人心弦
曾經要好的回憶是不會消失的！三歲的獨眼虎斑貓「Yoshio（よしお）」非常喜愛家中的人類哥哥，總是像跟屁蟲般追著撒嬌，每天早上也能看到牠守在房間外等哥哥起床的身影。後續哥哥因故搬出家中，Yoshio仍堅持守在平時等他回家的地方，彷彿哥哥只是出了一趟遠門。事隔半年，最愛的哥哥終於回家，可現在Yoshio似乎忘了他，躲在角落裡一步都不肯靠近。
半年的時間對貓來說似乎太長了，當哥哥興高采烈的返家探望，Yoshio完全忘記對方，躲在各種旮旯中觀察，似乎在疑惑「那個人是誰？」，即便哥哥主動上前擁抱，貓貓仍立刻逃走，完全將他當成了陌生人。
哥哥對此感到非常寂寞，不停循環著他靠近、牠逃跑的過程。突然在某個瞬間，回憶突然湧入Yoshio的腦海，牠驚奇的發現眼前的人就是自己最愛的那個人，發現這個事實後牠發揮全力撒嬌，像是想補足至今為止的寂寞時光。
這一人一貓的情誼感動不少網友，回覆「想起哥哥的那一刻，貓貓的樣子好可愛」、「時隔半年還是想起來了，好喜歡～暖到我了」、「貓貓一定很開心能再次見到最愛的哥哥」、「最喜歡的哥哥回來了！好開心」，完整影片請點此連結。 （編輯：李惠婷）