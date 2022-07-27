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哥哥搬出家半年！被「他的貓」徹底忘記　結局扣人心弦

▲哥哥搬出家半年，被最愛他的貓忘記，結局扣人心弦。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲哥哥搬出家半年，被最愛他的貓忘記，結局扣人心弦。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 15:41:382022-07-27 15:51:58

曾經要好的回憶是不會消失的！三歲的獨眼虎斑貓「Yoshio（よしお）」非常喜愛家中的人類哥哥，總是像跟屁蟲般追著撒嬌，每天早上也能看到牠守在房間外等哥哥起床的身影。後續哥哥因故搬出家中，Yoshio仍堅持守在平時等他回家的地方，彷彿哥哥只是出了一趟遠門。事隔半年，最愛的哥哥終於回家，可現在Yoshio似乎忘了他，躲在角落裡一步都不肯靠近。

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▲Yoshio最喜歡待在哥哥的懷裡。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats） 
▲Yoshio最喜歡待在哥哥的懷裡。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats） 
▲哥哥因故搬出家中，Yoshio仍堅持守在平時等他回家的地方。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲哥哥因故搬出家中，Yoshio仍堅持守在平時等他回家的地方。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
半年的時間對貓來說似乎太長了，當哥哥興高采烈的返家探望，Yoshio完全忘記對方，躲在各種旮旯中觀察，似乎在疑惑「那個人是誰？」，即便哥哥主動上前擁抱，貓貓仍立刻逃走，完全將他當成了陌生人。

▲Yoshio忘記了最愛的哥哥。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲Yoshio忘記了最愛的哥哥。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲面對哥哥就像面對陌生人一般。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲面對哥哥就像面對陌生人一般。（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
哥哥對此感到非常寂寞，不停循環著他靠近、牠逃跑的過程。突然在某個瞬間，回憶突然湧入Yoshio的腦海，牠驚奇的發現眼前的人就是自己最愛的那個人，發現這個事實後牠發揮全力撒嬌，像是想補足至今為止的寂寞時光。

▲Yoshio：這味道，是哥哥！！？（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲Yoshio：這味道，是哥哥！！？（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲終於找回最初的美好！（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
▲終於找回最初的美好！（圖／Youtube：ねこまるけ / Full of cats）
這一人一貓的情誼感動不少網友，回覆「想起哥哥的那一刻，貓貓的樣子好可愛」、「時隔半年還是想起來了，好喜歡～暖到我了」、「貓貓一定很開心能再次見到最愛的哥哥」、「最喜歡的哥哥回來了！好開心」，完整影片請點此連結。 （編輯：李惠婷）


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