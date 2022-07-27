郭碧婷爸不忍了！狠批向佐「亂來」：父親怎會不護女兒
香港娛樂大亨向華強之子向佐，2019年娶了台灣女星郭碧婷，女方風光嫁入豪門，繼1歲女兒「小奶皇」之後，上個月甫產下一子，湊成一個好字，讓向佐母親向太（陳嵐）非常高興，要犒賞媳婦名牌包、鑽戒，未料兒子近期鬧出婚內出軌，連郭碧婷的爸爸也被波及，網友酸他因為婆家財產驚人，所以讓女兒受委屈，他一度氣到清空微博，今（27）日又再度發聲懟酸民：「我不是你們想的那種人，有做父親的會不護女兒嗎？」
面對女婿被爆料婚內出軌，網友狠批「嫁入豪門活受罪」，郭碧婷爸爸首先跳出來澄清，向家對女兒非常好，「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，為向佐和郭碧婷婚姻護航到底。沒想到向佐又被爆料與網友視訊，郭爸爸意味深長地說：「若要人不知，除非己莫為」。
由於郭爸爸並沒有痛批女婿，外界解讀他為了豪門名氣挺向佐，他再度發聲表示：「我不是你們想的那種人，有做父親的會不護女兒嗎？」隨後網友刪除該微博，郭碧婷爸爸再次發博喊話：「原博主為什麼要刪除我說的話，若要人不知，除非己莫為，是不好讓你們編故事嗎？」
有網友表態「支持郭碧婷跟向佐」，郭爸爸回覆：「我只支持我女兒。」他強調，「我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的！」語氣之中感謝向家的厚待，但已經動搖對女婿的信任。
而自始至終，向佐都未回應出軌猜測，反倒是當初力挺郭碧婷嫁入向家的向太多次發話，被網友嘲笑說：「郭碧婷是嫁給向太了吧！」甚至形容郭碧婷「有錢有娃，醜男還不回家」，有豪門婆婆疼惜，根本就是人生勝利組！