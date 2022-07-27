防民代媒體炒作「慶記」才肅槍？中市警局長失言釀風波

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警方強調該兩起槍擊案均是感情因素、股東糾紛引發的偶發事件，並非黑道幫派尋仇案件，並向媒體預告警察局長蔡蒼柏將帶隊前往金錢豹酒店。網友熱議昨晚的肅槍行動是作秀，並酸「每次表演必勝金錢豹」、「槍案和酒店小姐有什麼關係」、「不是黑幫尋仇喔！一般百姓就有槍可以開，台中五金行買得到子彈膩？」
不料昨晚蔡蒼柏在勤前教育時，竟對所有參與的員警耳提面命，要求「在接近選舉期間要提高敏感度」，並說「今天發覺一些民意代表見縫插針的發言，又在大肆做文章，認為台中是慶記之都、慶記之都啦！」對於臨時發動肅槍專案，蔡蒼柏說：「你沒有這個動作的話，這些民意代表、媒體又會炒作台中是一個慶記之都，造成人民的恐慌。」
該段影片引起綠營議員群情激憤，下午在黨團開記者會要求蔡蒼柏下台、盧秀燕出面道歉。黨團總召江肇國強調，揭發真相、監督市政是民代與媒體的天職，拚治安是警方的本份，大家各司其職，市民才能安心生活。正當全國民眾都在看台中市政府怎麼破案、改善治安，眼見市府總算啟動肅槍專案，居然是為了作表面工夫給媒體和民代看！
議員陳淑華和張家銨也批評，蔡蒼柏感受不到市民的惶惶不安，還說出如此荒腔走板、不負責任的話，難怪台中的治安會不好、從宜居城市變成移居城市。謝志忠和蔡耀頡也感慨，嫌犯還在流竄、市民仍在恐慌，局長卻告訴警察基層和擁槍份子，肅槍「只是對媒體和民代的一個動作」？
立法院副院長蔡其昌下午被媒體問及此事，喊話盧秀燕出來面對。他表示台中市接二連二發生槍擊，要趕快破案才是正辦，對於警察局長的發言，他感到錯愕且荒謬，「市府團隊不該展現鐵腕、把治安搞好的決心嗎？ 難道所有行動都只是應付、表演與作秀？」
對於失言風波，台中市警察局發出新聞稿說明，指蔡蒼柏肅槍專案前的勤教談話，意在鼓舞士氣，打擊犯罪，激勵基層信心。感謝一直以來給予監督、指導與支持的各級民代，警察維護治安責無旁貸，台中市現在不是、未來也不會是「慶記之都」，警察局會繼續努力。