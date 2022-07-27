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國發基金投資如興慘賠12億！謝金河曝：投資這2家也失利

▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-27 15:47:30

牛仔褲代工大廠如興爆發財務危機，證交所隨即宣布今（27）日起打入全額交割股，造成最大股東國發基金慘賠近12億新台幣；對此，財信傳媒董事長謝金河認為，2017年國發基金投資如興，自己一直很不以為然，他也點名國發基金失敗投資案例還有「東貝、德寶」，希望國發基金以如興為戒，未來爭議性的案件要迴避。

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▲國內牛仔褲加工廠如興7月25日召開重訊記者會，甫任董事長兼總經理的翁紹華（中）指出，經徹查如興營運及財務狀況後，發現如興已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。（圖／擷取自證交所重訊直播）
▲國內牛仔褲加工廠如興7月25日召開重訊記者會，甫任董事長兼總經理的翁紹華（中）指出，經徹查如興營運及財務狀況後，發現如興已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。（圖／擷取自證交所重訊直播）
謝金河在臉書發文表示，如果如興出局，受害的是眼前掛名第一大股東國發基金，還有帳上115億元的債務銀行恐怕是苦主；2017年國發基金投資如興，自己一直很不以為然，因為如興是牛仔褲成衣代工廠商，這類傳統產業，台灣有很多，國發基金以投資新創或新興科技產業為主軸，用不著錦上添花。

謝金河指出，如興在中國上海，重慶，南京，常州，河南有十幾個廠，當時還要聯手中國的玖地集團購地，國發基金投資如興沒有任何正當性，但是，2017年國發基金仍投資如興14.88億元，持股8.86%；國發基金通過這個投資案後，自己一直在追查這到底是誰授意的？或者是背後有何有力人士施壓？

謝金河說，這些年追蹤如興案最積極的是時代力量的黃國昌前立委，他在國發基金投資後就一直追蹤，五年過去了，如興打入全額交割，如興本業惡化，去年第四季及今年第一季本業虧損都超過8億，公司原負責人陳仕修涉及背信，捲入多起民刑事糾紛，如今離職他去，公司卻陷入經營權爭奪戰，國安基金當年不被期待的投資也付諸流水。

謝金河指出，自己搜尋國發基金的投資明細，帳上最大的一筆是1986年4.97億元的投資成本，占台積電6.37%，這是不得了的大豐收。除了台積電，國發基金有68家新興重要事業，這當中，除了如興，東貝，德寶也宣布出局，算是一些小瑕疵。

整體而言，國發基金由政府撥款309.3億元，這些年繳回國庫2800.92億元，基金的公允價值拉升至1.2427兆元，投資未來有潛力的企業實力增強不少。

謝金河也期待，這次國發基金以如興為戒，爭議性的案件要迴避，好好檢討這個案子，也給社會一個交待。（編輯：孫唯容）

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