國發基金投資如興慘賠12億！謝金河曝：投資這2家也失利

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謝金河指出，如興在中國上海，重慶，南京，常州，河南有十幾個廠，當時還要聯手中國的玖地集團購地，國發基金投資如興沒有任何正當性，但是，2017年國發基金仍投資如興14.88億元，持股8.86%；國發基金通過這個投資案後，自己一直在追查這到底是誰授意的？或者是背後有何有力人士施壓？
謝金河說，這些年追蹤如興案最積極的是時代力量的黃國昌前立委，他在國發基金投資後就一直追蹤，五年過去了，如興打入全額交割，如興本業惡化，去年第四季及今年第一季本業虧損都超過8億，公司原負責人陳仕修涉及背信，捲入多起民刑事糾紛，如今離職他去，公司卻陷入經營權爭奪戰，國安基金當年不被期待的投資也付諸流水。
謝金河指出，自己搜尋國發基金的投資明細，帳上最大的一筆是1986年4.97億元的投資成本，占台積電6.37%，這是不得了的大豐收。除了台積電，國發基金有68家新興重要事業，這當中，除了如興，東貝，德寶也宣布出局，算是一些小瑕疵。
整體而言，國發基金由政府撥款309.3億元，這些年繳回國庫2800.92億元，基金的公允價值拉升至1.2427兆元，投資未來有潛力的企業實力增強不少。
謝金河也期待，這次國發基金以如興為戒，爭議性的案件要迴避，好好檢討這個案子，也給社會一個交待。（編輯：孫唯容）