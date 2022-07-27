45歲海裕芬懷孕帶球拍戲　騎上張書豪獻吻

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莊凱勛瘦下9公斤扮「變裝皇后」，腳蹬18公分高跟鞋，和洋人男演員共演羅曼史，怕不怕和《華燈初上》的吳慷仁比較？他用嗲嗲的聲音說：「不會啊，他的職業很鮮明，《妮波》議題在LGBTQ，這個族群有非常多面向。」他也爆料老婆是演帥T的陸夏粉絲，「陸夏很像日雜模特兒，我太太留學日本，很喜歡這種風格的女孩子。」
片中的酒吧耗資700萬打造，莊凱勛飾演變裝皇后老闆「MAMA」，舉手投足比女人還女人，林思宇以「情慾的黑洞」來形容MAMA的私生活；張書豪形容他是「妖魔鬼怪」，因為MAMA的過往實在太扯、太荒唐；陸夏最狠，「魑魅魍魎」是她對莊凱勛演出的評語，好像電影《倩女幽魂》裡的姥姥一樣千變萬化，「有一場戲感覺是一個妖怪在罵我，但內心卻很服她。」
張書豪在劇中是網紅經紀人，他表示親情戲是最難忘，也是壓力最大的一場戲，甚至有股使命感，希望家長在看這場戲時能夠理解子女的感受，雖然不是第一次扮演男同志，但張書豪對這個角色投注大量情感，對於同性或是開放性關係，他表示不但能理解也認同，因為愛本來就有不同樣貌，都要予以尊重，「即使遍體鱗傷，小志依舊勇敢地相信愛情，這是最令我感動的。」
陸夏是台北電影節的非常新人，在《妮波自由式》中飾演在追逐名人八卦的網路記者，私下的女女戀也很精彩，為了讓自己維持在狀態內，她刻意與家人保持距離，講話也壓低聲線，導演曾說她睜大眼睛時太可愛，容易讓人出戲，所以笑說殺青後最想做的一件事就是換上蕾絲洋裝、張著大眼睛裝可愛，做最女性化的打扮。《妮波自由式》預計明年上映。