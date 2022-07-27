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45歲海裕芬懷孕帶球拍戲　騎上張書豪獻吻

▲左起張書豪、陸夏、林思宇、莊凱勛新戲殺青。（圖／紅杉娛樂提供）
▲左起張書豪、陸夏、林思宇、莊凱勛新戲殺青。（圖／紅杉娛樂提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-27 15:42:062022-07-27 16:20:11

莊凱勛、林思宇（宇宙）、張書豪、陸夏今（27日）出席都會喜劇《妮波自由式》殺青記者會，45歲海裕芬（海芬）懷孕期間帶球拍戲，昨天被莊凱勛即興加戲，要她獻吻張書豪，張書豪爆料：「我坐著，海芬姐很靈巧跨上來，完全沒有感覺到重量。」莊凱勛也表示海芬很保護這個胎兒，「不容易，很恭喜她。」

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林思宇突破形象演「慾女」，和飾演同志的張書豪是一對姊妹，林思宇鏟肉6公斤，還學會「貼NuBra」的新技能，發現其他部位的肉撥一撥，大B小C的罩杯瞬間升級，有一場戲張書豪躺在她身上談心，笑說：「我以為她胸部不會有東西，結果思宇穿NuBra，我不小心瞄到怎麼有溝跟小枕頭，只好改躺手臂。」

▲左起張書豪、陸夏、林思宇、莊凱勛在變裝皇后酒吧取景。（圖／紅杉娛樂提供）
▲左起張書豪、陸夏、林思宇、莊凱勛在變裝皇后酒吧取景。（圖／紅杉娛樂提供）
莊凱勛瘦下9公斤扮「變裝皇后」，腳蹬18公分高跟鞋，和洋人男演員共演羅曼史，怕不怕和《華燈初上》的吳慷仁比較？他用嗲嗲的聲音說：「不會啊，他的職業很鮮明，《妮波》議題在LGBTQ，這個族群有非常多面向。」他也爆料老婆是演帥T的陸夏粉絲，「陸夏很像日雜模特兒，我太太留學日本，很喜歡這種風格的女孩子。」

片中的酒吧耗資700萬打造，莊凱勛飾演變裝皇后老闆「MAMA」，舉手投足比女人還女人，林思宇以「情慾的黑洞」來形容MAMA的私生活；張書豪形容他是「妖魔鬼怪」，因為MAMA的過往實在太扯、太荒唐；陸夏最狠，「魑魅魍魎」是她對莊凱勛演出的評語，好像電影《倩女幽魂》裡的姥姥一樣千變萬化，「有一場戲感覺是一個妖怪在罵我，但內心卻很服她。」

▲莊凱勛大腿私密刺青大方露。（圖／紅杉娛樂提供）
▲莊凱勛大腿私密刺青大方露。（圖／紅杉娛樂提供）
張書豪在劇中是網紅經紀人，他表示親情戲是最難忘，也是壓力最大的一場戲，甚至有股使命感，希望家長在看這場戲時能夠理解子女的感受，雖然不是第一次扮演男同志，但張書豪對這個角色投注大量情感，對於同性或是開放性關係，他表示不但能理解也認同，因為愛本來就有不同樣貌，都要予以尊重，「即使遍體鱗傷，小志依舊勇敢地相信愛情，這是最令我感動的。」

陸夏是台北電影節的非常新人，在《妮波自由式》中飾演在追逐名人八卦的網路記者，私下的女女戀也很精彩，為了讓自己維持在狀態內，她刻意與家人保持距離，講話也壓低聲線，導演曾說她睜大眼睛時太可愛，容易讓人出戲，所以笑說殺青後最想做的一件事就是換上蕾絲洋裝、張著大眼睛裝可愛，做最女性化的打扮。《妮波自由式》預計明年上映。

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