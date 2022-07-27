訪視富民長青中心　陳其邁笑稱過幾年也可與大家一起使用

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陳其邁上任後對於長輩關懷政策，保障長輩生活品質及幼托環境不遺餘力，根據社會局的統計資料，目前高雄社區關懷據點總計474處，隨著積極建設，年底可達520處；市府也結合醫療及其他社會資源，積極設立C級巷弄站及相關據點，朝向一個行政區域、一個住宿型機構，一個國中學區、一個日照中心的目標，提供長輩最舒適的社區長照環境，讓長輩開心生活、在地安老。
陳其邁表示，高雄65歲以上老年人口約有17.9%，照顧長輩是刻不容緩的事。市府透過在地社區關懷據點、長青學苑等，可讓長輩在地安老，陳其邁也說，曾聽長輩說如果一天沒看到老朋友，整天就會覺得渾身不對勁。對此，他向長輩們保證，高市的社區關懷據點在年底會達到520個，在地方上照顧長輩，讓長輩有個安心的去處能活動，並結合醫藥、社會等資源，提供最好的服務。
社會局表示，市府推動長輩關懷政策，保障長輩生活品質不遺餘力，除提供弱勢及失能長輩生活津貼、補助機構安置費，並提供安全居住環境，如老人公寓及銀髮家園等，也積極布建日照中心、社區照顧關懷據點，鼓勵長輩擔任志工及參加長青學苑，回饋社會、終身學習。
有關高雄育兒政策，社會局指出，市府提供多元津貼補助、完善托育服務及布建托育資源，並積極爭取中央資源，廣設公托據點。截至目前，公共化幼兒園新增380班、110學年度準公共幼兒園238間居全國之冠、公共托嬰據點111年底達53處，更首創公辦24小時定點計時托育、設置臨托據點年底達12處全國最多，也設置22處育兒資源中心，提供親子遊戲活動空間及適齡適性教玩具，促進兒童發展。
社會局進一步說明，為體貼孕產婦女，高雄市110年1月29日開辦弱勢孕婦產檢交通補助、111年3月擴大照顧身心障礙、特殊境遇、新住民、原住民等，更全國首創免費坐月子到宅服務，第一胎公費補助時數也加碼至120小時。此外，鼓勵市民生養，第1、2胎生育津貼金額2萬元、第3 胎以上3萬元，並配合行政院「0-6歲國家一起養」政策，111年8月起將再提高補助每月1500元，實質減輕家庭育兒負擔。