PLG／將「薪資透明化」帶到高雄？高景炎：球員同意才行

我是廣告 請繼續往下閱讀
高景炎表示，當初薪資透明化不是自己一個人做的決定，而是當時球團和球員都信任自己，「這關係到球員薪資和隱私，也是要他們同意才行，我不能逼他們做這件事情，因為我們(聯盟)現在還沒有一個規定說一定去做這件事情。當然，我來到高雄，也會問我的球員，會不會想做這樣的事。」
身為這個制度的推動者之一，高景炎表示薪資透明化是一個理想，一個籃壇的憧憬，這本身對球員是有保障的，「若沒有這個，球員可能被迫以低於他實力標準的薪資，來取得工作，因為沒有可對照的參考。」
高景炎強調，薪資透明化為的是搭建一個平台，讓規則公平化，「比如球員交易，若未來要求對等交易價值，那你沒有薪資透明化，要怎麼去確認薪資對等？你也不會有薪資的上下限，因為你不知道球員真正賺多少錢。就是說大家想在職籃看到那些東西，那些在NBA看的到的東西，若不薪資透明化，很難繼續推動、踏出第一步。」
另外，高景炎也說自己身為管理階層，其實不應該是由自己來做這件事情，當初能盡情地去推動，也是因為董事會很支持做這件事。
上個賽季職籃球員工會已經正式成立，未來關於「薪資透明化」這方面的規章完善，可能就要交由球員自己和兩聯盟代表來談，拿出雙方都能接受的方案。