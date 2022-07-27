全家付現虧了？買飯用手機結帳7.9折 萊爾富滿500送200
越來越多民眾開始使用超商APP內的錢包支付，除了發票可存雲端，也能避免身上帶一堆零錢，業者更不時祭出專屬優惠。全家超商今（27）日宣布，即日起至8月9日使用My Famipay、全盈+PAY、Fami錢包結帳，買指定主食、便當就打7.9折，比付現金還省。萊爾富為慶祝Hi-Life VIP APP會員突破500萬人，即起單筆消費滿500元，加送200元滿額購物金。
天氣熱到爆，民眾、上班族外出買飯不想走遠，街頭巷尾的便利商店成為熱門選擇。為增加APP用戶黏著度，全家超商宣布即日起至8月9日，只要使用My Famipay、全盈+PAY、Fami錢包結帳，近30項主食、便當直接打7.9折。像是單價最高的玉子鰻魚飯，用APP支付比現金少付33元；和百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇聯名的「韓式牛肉拌飯」，原價119元，用APP支付7.9折後百元有找。
萊爾富在2017年推出Hi-Life VIP APP後，至今年5月數位會員已突破500萬大關，為慶祝數位會員目標數提前達陣，今（27）日起至8月23日將近一個月期間，只要會員消費單筆金額滿100元，加碼LINE POINTS 1%回饋無上限；每周前3萬名單筆消費滿100元的會員，再加贈LINE POINTS 10點，前4萬名新會員首購滿100元送20點（1點等於1元）。此外，透過HiPay綁定指定信用卡，消費滿150元單筆回饋5%交易金額等值Hi點。
萊爾富另有全店消費滿額贈活動，會員在活動期間單筆消費滿500元，加送200元滿額購物金（4張50元購物金），會員在結帳時報手機號碼，單筆消費滿200元就可抵用1張，但不含代收售、菸品、票券、儲值等服務，單筆消費可累贈，每人最高可獲得1200元滿額購物金。