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織物歸零再重生　南亞回收聚酯長纖維產量世界第一

▲南亞2020年成立SAYA（發音為台語：紗仔）環保再生品牌，全力發展永續產品。圖為董事長吳嘉昭（圖／記者許家禎攝）
▲南亞2020年成立SAYA（發音為台語：紗仔）環保再生品牌，全力發展永續產品。圖為董事長吳嘉昭（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2022-07-27 16:10:46

近年來企業講究友善環境、循環經濟，全力發展環保永續產品，而南亞自2007年致力於回收與再生消費者使用後的寶特瓶等聚酯製品（紡織產品），甚至2020年成立SAYA（發音為台語：紗仔）環保再生品牌，全力發展永續產品。目前南亞聚酯事業中的回收產線，2021年產能約22萬噸，預估2023年回收產品年產能可倍增至42萬噸，算算回收產線產能佔聚酯事業產線產能的10%，預計明年可提升至2成，其中回收聚酯長纖維產量為世界第一。

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南亞董事長吳嘉昭表示，南亞藉由先進的聚酯回收技術，相較傳統石化製程約可減少72%的碳排放量，經統計2020到2021年兩年已經回收146億支寶特瓶，降低32萬噸碳排放量，相當於809座大安森林公園全年吸碳量。此外，南亞回收後有90%運用於生產技術難度較高且高附加價值的長纖絲，不同於其他同業主要生產短纖絲、片材等用途。

而據統計，2021年南亞回收聚酯長纖維產量產達9.8萬噸，佔全球16%，目前為世界第一。吳嘉昭進一步表示，近年來快時尚興起，造成大量廢棄紡織品，其中有85%採掩埋或焚化處理，因此南亞積極開發織物回收技術，透過近紅外線光譜技術並結合AI，還有公司自主開發衣料材質分類的智慧機械（可一秒辨識與分類），並與品牌領導廠商合作，將廢胚布、邊角料及消費後舊衣回收，達成紡織產業循環經濟。

南亞目前在台灣、中國大陸、越南、美國、泰國與菲律賓建置聚酯回收產線，2021年度產能約22萬噸，預估2023年回收產品年產能可增至42萬噸。算算回收產線產能佔聚酯事業產線產能的10%，預計明年可提升至2成。

而為了讓回收範圍更擴大且便利，南亞設計開發材質單一化，過去像是鈕釦、拉鍊等配件並不是PET材質，舊衣回收後需人工清除，因此開發以聚酯粒來代替，使整件衣服都是PET材質，讓回收更便利，以達到永續的理念。

至於節水也是課題之一，南亞指出，傳統染整製程中，每公斤布料染色需要耗水60公升，雖然業界近年陸續發展以印代染或是超臨界CO2染色等技術，但仍有色系不足的限制及布料手感偏硬等缺點。

而南亞開發新式原液染色技術並取得專利，纖維抽絲階段就添加染料，省去傳統的浴染過程，能節省97%的用水，且近乎無水染色、還可提供千種以上的色系，更有色牢度佳，日照水洗不易退色的優勢。


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